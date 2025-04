OSC vergibt Sieg in der Nachspielzeit

Die Stimmen zum Spiel:

"Wir kommen überhaupt nicht gut ins Spiel und kassieren zu einfach zwei Gegentore. Mit dem 0:2 sind wir dann aufgewacht und waren fortan nicht nur drin, sondern auch spielbestimmend. Wir machen den Anschlusstreffer und auch den Ausgleich. Die zweite Halbzeit war dann komplett in unserer Hand, aber beste Chancen wurden ausgelassen. In der Nachspielzeit belohnen wir uns verdientermaßen und gehen hoch verdient in Führung. Aus den angezeigten fünf Minuten Nachspielzeit wurden dann sieben Minuten gemacht und in der siebten Minute der Nachspielzeit ist dann auch der schmeichelhafte Ausgleich für Schledehausen gefallen. Wenn man das zugrunde legt und berücksichtigt, dass wir drei(!) klare Elfmeter (muss-Elfmeter) nicht bekommen, wirkt das zusätzlich bitter. Heute haben wir ohne Wenn und Aber zwei Punkte verloren, die in der Endabrechnung derbe weh tun können,“ meinte OSC-Coach Derek Cooper.