OSC Vellmar setzt weiter auf Kontinuität

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Der OSC Vellmar treibt seine Personalplanungen nach dem gesicherten Klassenerhalt weiter voran und kann die nächste Zusage vermelden: Auch Edwin Grefenstein bleibt dem Verbandsligisten in der Saison 2026/27 erhalten. Nachdem zuletzt bereits der Verbleib von Maximilian Agyekum sowie die weitere gemeinsame Zukunft mit Pierre Kühne bekanntgegeben worden waren, richtet sich der Fokus nun auf den Außenverteidiger.
Für Grefenstein war die zurückliegende Spielzeit keine einfache. Der 27-Jährige hatte nach Vereinsangaben mit mehreren Verletzungen zu kämpfen und blickt damit auf eine Saison zurück, die nicht ohne Rückschläge verlief. Umso wichtiger ist aus Sicht des OSC, dass der Defensivspieler nach einer erfolgreichen Operation inzwischen wieder dabei ist und mit Blick auf die neue Runde einen neuen Anlauf nehmen kann.
Die frühzeitige Zusage des Außenverteidigers ist für den Verein deshalb mehr als eine gewöhnliche Personalie. Sie steht einerseits für Kontinuität im Kader, andererseits aber auch für das Vertrauen in einen Spieler, der trotz einer schwierigen Saison seinen Platz in den Planungen behalten hat. Gerade auf den Außenbahnen gewinnt der OSC damit an Verlässlichkeit.
Während Agyekum bereits als wichtiger Offensivspieler gehalten werden konnte und bei Kühne vor allem die Hoffnung auf eine sportliche Rückkehr im Mittelpunkt steht, verbindet sich mit Grefensteins Verlängerung die Erwartung, dass er nach überstandener Verletzungsphase wieder zu jener Stabilität findet, die sich der Verein von ihm verspricht. Für den OSC ist das ein weiteres Signal, dass die Kaderplanung für die kommende Saison Schritt für Schritt Form annimmt.