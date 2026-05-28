OSC Vellmar setzt weiter auf Kontinuität

Für Grefenstein war die zurückliegende Spielzeit keine einfache. Der 27-Jährige hatte nach Vereinsangaben mit mehreren Verletzungen zu kämpfen und blickt damit auf eine Saison zurück, die nicht ohne Rückschläge verlief. Umso wichtiger ist aus Sicht des OSC, dass der Defensivspieler nach einer erfolgreichen Operation inzwischen wieder dabei ist und mit Blick auf die neue Runde einen neuen Anlauf nehmen kann.

Die frühzeitige Zusage des Außenverteidigers ist für den Verein deshalb mehr als eine gewöhnliche Personalie. Sie steht einerseits für Kontinuität im Kader, andererseits aber auch für das Vertrauen in einen Spieler, der trotz einer schwierigen Saison seinen Platz in den Planungen behalten hat. Gerade auf den Außenbahnen gewinnt der OSC damit an Verlässlichkeit.