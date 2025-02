OSC stolpert überraschend deutlich beim SSC Dodesheide II

Derek Cooper ist Trainer des OSC und hat eine lange Verbundenheit zum SSC Dodesheide. Er gab uns folgendes Statement zum Spiel. "Leider konnten wir die Leistung der letzten beiden Spiele nicht bestätigen.

Dodesheide war von Beginn an wach und wir waren alles andere als das. Somit stand es nach nicht einmal fünf Minuten 2:0 für den SSC. Danach sind wir aufgewacht und konnten das Spiel zumindest gleichwertig gestalten, den Anschluss und sogar den Ausgleich erzielen. Leider lassen wir zweimal die Chancen zum 3:2 liegen und geraten erneut in Rückstand. Das Ergebnis ist mir am Ende nicht so wichtig, mir war es wichtiger, wie wir uns präsentieren. Damit können wir nicht zufrieden sein, vielleicht war es aber auch genau der Warnschuss den wir nochmal brauchten. Dodesheide war ein guter Gegner, hat es gut gemacht und sich für den Aufwand belohnt. Lorik und seinen Jungs wünsche ich für den Kampf um den Aufstieg alles Gute."