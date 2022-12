OSC Rheinhausen wirft nach Schlägerei Spieler raus Das Sportgericht bestraft den OSC Rheinhausen und die Spieler und den Trainer, die beim Auswärtsspiel in Veen für eine interne Schlägerei verantwortlich waren. Mittlerweile hat sich der Klub auch von den Akteuren getrennt.

Es waren verstörende Szenen, die sich kurz vor Schluss auf dem Kunstrasen von Borussia Veen abspielten. Die Hausherren führten am 27. November in der Kreisliga A-Partie gegen den OSC Rheinhausen mit 3:0, als sich zwei Fußballer der Gäste-Mannschaft erst ankeiften, dann körperlich attackierten.

So., 27.11.2022, 15:15 Uhr

So., 04.12.2022, 15:30 Uhr

Und das Sportgericht verdonnerte den Duisburger Klub noch zu einer weiteren Geldstrafe für einen unschönen Vorfall aus der ersten Halbzeit. Kurz vor der Pause war ein Zuschauer, der eindeutig dem OSC zuzuordnen war, aufs Spielfeld gerannt und hatte den Schiedsrichter übel beleidigt und bedroht. Wegen grob unsportlichen Verhaltens eines Zuschauers muss der Klub 150 Euro an den Fußballverband Niederrhein überweisen.

So wird die Begegnung mit 3:0 und drei Punkten für Borussia Veen gewertet. Zudem muss Rheinhausen 150 Euro zahlen, weil das Team nach der Unterbrechung in der 85. Minute nicht mehr weiterspielen wollte. Die OSC-Kicker Yunus Ünlü und Burhan Sahin wurden wegen „tätlichen Angriffs und grob unsportlichen Verhaltens“ für zwölf Spiele gesperrt. Coach Aykut Ünlü wurde für sechs Partien mit einem Innenraumverweis belegt – ebenfalls wegen grob unsportlichen Verhaltens.

Wenig später war auch der OSC-Trainer mittendrin in dem Geschehen. Alle drei sahen nach der internen Auseinandersetzung die Rote Karte . Nun bekam das Trio vor dem Moerser Kreis-Sportgericht die Quittung für das unmögliche Verhalten.

„So etwas habe ich in meiner langen Fußball-Laufbahn noch nicht erlebt. Das war unterste Schublade“, erklärte Thomas Haal in der vergangenen Woche im RP-Gespräch. Der Veener Coach verurteilte die Ausschreitungen, für die die Akteure des OSC Rheinhausen verantwortlich waren. Der Verein äußerte sich am Sonntag auf FuPa wie folgt zu den Vorfällen - die Stellungnahme im Wortlaut:

„Der Vorstand der Fußballabteilung des OSC 04 Rheinhausen zieht nach dem Vorfall beim Spiel der ersten Mannschaft in Veen Konsequenzen. Die beiden involvierten Spieler Burhan Sahin und Yunus Ünlü wurden beide mit sofortiger Wirkung unabhängig vom Ausgang der Spruchkammersitzung mit sofortiger Wirkung suspendiert. Der Trainer Aykut Ünlü trat mit sofortiger Wirkung von seinen Ämtern zurück.

Das Meisterschaftsspiel in Veen wurde beim Stand von 3:0 nach 85 Min. zunächst unterbrochen. Auslöser waren die zwei benannten Spieler des OSC, die sich zunächst verbal und dann körperlich nahe kamen. Hinzu kam kurz darauf der Trainer. Alle wurden durch den Schiedsrichter des Platzes verwiesen und das Spiel unterbrochen. Der Trainer Aykut Ünlü traf im weiteren Verlauf der Unterbrechung die Entscheidung, dass die Mannschaft des OSC 04 Rheinhausen das Spiel nicht mehr aufnimmt, so dass dieses abgebrochen wurde.

Hieraus zog der Vorstand nun diese Woche die benannten Konsequenzen. Der OSC 04 Rheinhausen distanziert sich ausdrücklich von einem solchen Verhalten und jeglicher Art von Gewalt im Sport."

Rauswurf steht mittlerweile fest

Bei der Suspendierung der beiden Spieler ist es allerdings nicht geblieben. Thomas Sefzig hat der NRZ bestätigt, dass Ünlü und Sahin nicht mehr zum Klub gehören. „Sie werden nicht mehr für den OSC spielen", sagt er und hat insbesondere mit Sahin Mitgefühl, der im Sommer als Königstransfer vorgestellt wurde. „Das tut mir sportlich und menschlich leid, zumal sich Burhan zuvor in seiner ganzen Laufbahn nichts hat zu Schulden kommen lassen."

Der Verein habe nach den Vorkommnissen aber keine andere Wahl, als sich von den Akteuren zu trennen. Trainer Aykut Ünlü, der Bruder von Yunus, ist demnach seiner Entlassung mit dem eigenen Rücktritt zuvorgekommen.

Am kommenden Samstag bestreitet Rheinhausen gegen SV Schwafheim das letzte Spiel des Jahres (16.30 Uhr). Tabellenführer TuS Asterlagen hat lediglich fünf Zähler mehr.