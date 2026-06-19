OSC Rheinhausen trauert um langjährigen Trainer Thomas Meyer

Mit großer Betroffenheit nimmt der OSC Rheinhausen Abschied von Thomas Meyer, der über Jahrzente das Gesicht des Kreisligafussballs mitgeprägt hat. Seit 1989 war er dem Fußball mit außergewöhnlicher Leidenschaft verbunden und engagierte sich bis zuletzt als Trainer der 1. Mannschaft des Vereins.
Thomas Meyer stand für Verlässlichkeit, Kameradschaft und eine tiefe Verbundenheit zum Verein. Mit seiner offenen und humorvollen Art war er weit über den Sportplatz hinaus geschätzt. Sein ansteckendes Lachen, seine ehrlichen Worte und sein unermüdlicher Einsatz machten ihn zu einer Persönlichkeit, die Generationen von Spielern begleitet und geprägt hat.
Sein Wirken beim OSC Rheinhausen war weit mehr als die Arbeit an der Seitenlinie. Er verstand es, Menschen zusammenzuführen, Werte zu vermitteln und den Teamgeist in den Mittelpunkt zu stellen. Für viele war er Trainer, Ratgeber und Freund zugleich.
Über den OSC Rheinhausen hinaus hinterließ Thomas Meyer auch beim MSV Moers sowie beim VfL Rheinhausen deutliche Spuren. In seiner langjährigen Tätigkeit als Jugend- und Seniorentrainer prägte er zahlreiche Mannschaften und begleitete viele junge Fußballer auf ihrem sportlichen Weg.
Auch sein Trainerkollege Enes Celik findet bewegende Worte zum Abschied:
„Thomas wird für uns immer ein Teil des OSC Rheinhausen und unserer Mannschaft bleiben. Seine Leidenschaft, seine Menschlichkeit und sein Einsatz werden uns auf unserem weiteren Weg begleiten. Wir sehen es als unsere Pflicht und als Zeichen unseres Respekts, diese Saison seinem Andenken zu widmen und ihn bei jedem Spiel in unseren Herzen mit auf den Platz zu nehmen.“
Der Verein spricht seiner Familie und allen Angehörigen in dieser schweren Zeit sein tief empfundenes Mitgefühl aus.