OSC Rheinhausen trauert um langjährigen Trainer Thomas Meyer Der OSC Rheinhausen trauert um Thomas Meyer. von OSC Rheinhausen · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der OSC Rheinhausen trauert um Thomas Meyer – Foto: OSC Rheinhausen

Mit großer Betroffenheit nimmt der OSC Rheinhausen Abschied von Thomas Meyer, der über Jahrzente das Gesicht des Kreisligafussballs mitgeprägt hat. Seit 1989 war er dem Fußball mit außergewöhnlicher Leidenschaft verbunden und engagierte sich bis zuletzt als Trainer der 1. Mannschaft des Vereins.





„Thomas wird für immer ein Teil des OSC Rheinhausen bleiben“ Thomas Meyer stand für Verlässlichkeit, Kameradschaft und eine tiefe Verbundenheit zum Verein. Mit seiner offenen und humorvollen Art war er weit über den Sportplatz hinaus geschätzt. Sein ansteckendes Lachen, seine ehrlichen Worte und sein unermüdlicher Einsatz machten ihn zu einer Persönlichkeit, die Generationen von Spielern begleitet und geprägt hat. Sein Wirken beim OSC Rheinhausen war weit mehr als die Arbeit an der Seitenlinie. Er verstand es, Menschen zusammenzuführen, Werte zu vermitteln und den Teamgeist in den Mittelpunkt zu stellen. Für viele war er Trainer, Ratgeber und Freund zugleich.

Über den OSC Rheinhausen hinaus hinterließ Thomas Meyer auch beim MSV Moers sowie beim VfL Rheinhausen deutliche Spuren. In seiner langjährigen Tätigkeit als Jugend- und Seniorentrainer prägte er zahlreiche Mannschaften und begleitete viele junge Fußballer auf ihrem sportlichen Weg. Auch sein Trainerkollege Enes Celik findet bewegende Worte zum Abschied: