OSC präsentiert neuen Trainer zum Sommer 2026 Er ist die Wunschlösung des Vorgängers von Michael Eggert · Heute, 10:57 Uhr · 0 Leser

Màtè Istel - Ab Sommer neuer Coach beim OSC - – Foto: Fupa

Es dauerte nur wenige Tage bis der Kreisligist Osnabrücker SC einen Nachfolger für den im Sommer 2026 scheidenden langjährig erfolgreichen Trainer Derek Cooper präsentieren konnte.

Der OSC hat einen neuen Trainer für sein Kreisliga-Team zu nächsten Saison verpflichtet. Er ist beim Osnabrücker SC kein Unbekannter. Màtè Istel wird die Aufgaben von Derek Cooper übernehmen und in der kommenden Spielzeit die erste Mannschaft des Osnabrücker SC trainieren.

Er kennt sich im Verein sehr gut aus. Màtè Istel war bereits beim OSC als Trainer aktiv. In der Saison 2023/24 folgte er als Coach der in der Kreisliga spielenden zweiten Mannschaft auf Derek Cooper, nachdem dieser zum Trainer der in der Bezirksliga spielenden ersten Mannschaft befördert wurde. In der Saison 2024/25 beförderte ihn Derek Cooper zu seinem Co-Trainer. Als Spieler wurde der 25-jährige Màtè Istel überwiegend in der Jugend des OSC ausgebildet ,bevor er über den Kreisligisten Spvg Gaste/Hasbergen zum damaligen Bezirksligisten Concordia Belm/Powe wechselte. Nach zwei Kreuzbandrissen musste er seine sportliche Laufbahn frühzeitig beenden. Bei seinem Heimatverein Osnabrücker SC hatte er unter seinem Förderer Derek Cooper bereits früh Einblicke in die Trainerarbeit erlebt und praktische Erfahrungen sammeln können. Der Kontakt zum OSC und vor allem zu Derek Cooper ist nicht abgerissen.