Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
OSC präsentiert neuen Trainer zum Sommer 2026
Er ist die Wunschlösung des Vorgängers
von Michael Eggert · Heute, 10:57 Uhr · 0 Leser
Màtè Istel - Ab Sommer neuer Coach beim OSC - – Foto: Fupa
Es dauerte nur wenige Tage bis der Kreisligist Osnabrücker SC einen Nachfolger für den im Sommer 2026 scheidenden langjährig erfolgreichen Trainer Derek Cooper präsentieren konnte.
Der OSC hat einen neuen Trainer für sein Kreisliga-Team zu nächsten Saison verpflichtet.
Er ist beim Osnabrücker SC kein Unbekannter. Màtè Istel wird die Aufgaben von Derek Cooper übernehmen und in der kommenden Spielzeit die erste Mannschaft des Osnabrücker SC trainieren.
Er kennt sich im Verein sehr gut aus. Màtè Istel war bereits beim OSC als Trainer aktiv. In der Saison 2023/24 folgte er als Coach der in der Kreisliga spielenden zweiten Mannschaft auf Derek Cooper, nachdem dieser zum Trainer der in der Bezirksliga spielenden ersten Mannschaft befördert wurde. In der Saison 2024/25 beförderte ihn Derek Cooper zu seinem Co-Trainer.
Als Spieler wurde der 25-jährige Màtè Istel überwiegend in der Jugend des OSC ausgebildet ,bevor er über den Kreisligisten Spvg Gaste/Hasbergen zum damaligen Bezirksligisten Concordia Belm/Powe wechselte. Nach zwei Kreuzbandrissen musste er seine sportliche Laufbahn frühzeitig beenden. Bei seinem Heimatverein Osnabrücker SC hatte er unter seinem Förderer Derek Cooper bereits früh Einblicke in die Trainerarbeit erlebt und praktische Erfahrungen sammeln können. Der Kontakt zum OSC und vor allem zu Derek Cooper ist nicht abgerissen.
„Màtè Istel ist taktisch unglaublich versiert und hat immer einen klaren Plan. Er ist unfassbar gut strukturiert und extrem wortgewandt,“ charakterisierte Derek Cooper die besonderen Stärken seines Nachfolgers ab nächsten Sommer auf dem Trainerposten beim Osnabrücker SC. Mate Istel ist gleichzeitig die Wunschlösung von Derek Cooper, weil er neben seiner fachlichen Qualifikation auch seine Verlässlichkeit und charakterlichen Stärken besonders schätzt.