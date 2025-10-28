OSC klettert über den Strich

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Einen wichtigen 4:0-Erfolg feierte der OSC gegen den TV Wellingholzhausen und konnte die Abstiegsränge verlassen.
Kurz vor der Pause brachte Emre Öztatar den OSC in Führung. Zwanzig Minuten vor dem Ende entschied Schiedsrichter Nico Respondek nach einem Foul im Strafraum auf Strafstoß für den OSC. Tom Rapp scheiterte zunächst vom Punkt an Torhüter Justin Hampl, baute aber mit dem verwandelten Nachschuß die Führung auf 2:0 aus. Zehn Minuten vor dem Ende machte Henry Steffen mit seinem Tor zum 3:0 den Deckel auf die Partie. Frithjof Huß stellte in der Nachspielzeit das Endergebnis auf 4:0 für den OSC.
Emre Öztatar brachte den OSC in Führung. – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
"Wir sind von der ersten Minute an tonangebend. Sind körperlich präsent und lassen nahezu nichts zu.
Folgerichtig gehen wir in Führung und gehen mit einem 1:0 in die Pause. In zweiten Halbzeit bringen wir zur kämpferischen Komponente auch noch die spielerische Komponente mit auf den Platz und haben wirklich gute Chancen. Die Wechsel haben nochmal mehr Schwung gebracht und so steht am Ende ein 4:0 nach einer überragenden Teamleistung.
Mein persönliches Highlight war das 3:0, dass nach einem feinen Spielzug ganz fein von Henry abgeschlossen wird.
Das Kopfballtor von Fritte zum 4:0 nach Zuckerflanke von Paul war dann die Kirsche auf der Torte. Großes Kompliment ans gesamte Team, vorne viermal genetzt und hinten zu Null. Mega Leistung,“ sagte uns Coach Derek Cooper (OSC) nach dem Spiel.
"In der ersten Halbzeit konnten wir gut dagegenhalten und hatten selbst einige vielversprechende Chancen, die leider ungenutzt blieben. Der OSC ging durch eine starke Einzelaktion mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit zeigte der Gegner seine spielerische Überlegenheit, während wir mit einem stark ausgedünnten Kader kämpften,“ lautete das Statement von Trainer Florian Vornholt (TV Wellingholzhausen).
So geht es weiter:
Der OSC spielt am Sonntag, den 02. November 2025 um 15.30 Uhr gegen Ballsport Eversburg.
Am 02. November um 14.00 Uhr erwartet der TV Wellingholzhausen den die SF Schledehausen.