OSC klettert über den Strich

Die Stimmen zum Spiel:

"Wir sind von der ersten Minute an tonangebend. Sind körperlich präsent und lassen nahezu nichts zu.

Folgerichtig gehen wir in Führung und gehen mit einem 1:0 in die Pause. In zweiten Halbzeit bringen wir zur kämpferischen Komponente auch noch die spielerische Komponente mit auf den Platz und haben wirklich gute Chancen. Die Wechsel haben nochmal mehr Schwung gebracht und so steht am Ende ein 4:0 nach einer überragenden Teamleistung.

Mein persönliches Highlight war das 3:0, dass nach einem feinen Spielzug ganz fein von Henry abgeschlossen wird.

Das Kopfballtor von Fritte zum 4:0 nach Zuckerflanke von Paul war dann die Kirsche auf der Torte. Großes Kompliment ans gesamte Team, vorne viermal genetzt und hinten zu Null. Mega Leistung,“ sagte uns Coach Derek Cooper (OSC) nach dem Spiel.