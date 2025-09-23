Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Daniel Kohnen
OSC gewinnt enges Kellerduell
Nur ein Punkt aus sechs Spielen für VFR Voxtrup II
Im Kellerduell musste der auf dem vorletzten Tabellenplatz liegende VFR Voxtrup II mit bisher vier erreichten Punkten beim OSC antreten, der mit fünf Punkte auf den drittletzten Tabellenplatz platziert war.
Ramon Böhme brachte die Gäste nach einer Viertelstunde überraschend in Führung. Mit einem Doppelschlag durch Kelvin Obazee und Tom Rapp drehte der OSC wenige Minuten vor der Halbzeit das Spiel, musste aber durch Jannis Lüken mit dem Pausenpfiff den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen. Mit seinem zweiten Treffer kurz nach dem Seitenwechsel brachte Tom Rapp den OSC erneut in Führung. In der umkämpften Schlußphase musste der OSC zwar noch einmal um den Sieg bangen, konnte den knappen Vorsprung aber über die Zeit retten. Beim glücklosen VFR Voxtrup II ist im Moment der Wurm drin; nur ein Punkt aus den letzten sechs Spielen erreicht die Mannschaft von Trainer Hugo Sobral und steckt im Keller fest.
Doppeltorschütze für OSC - Tom Rapp – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
"Ein 3:2 was am Ende knapper war als es hätte sein müssen. Wir kommen gut ins Spiel und erobern reihenweise sehr hoch die Bälle. Wir machen aber nichts daraus.
Mit der ersten Voxtruper Offensivaktion geraten wir in Rückstand. Machen danach unbeirrt weiter und drehen das Spiel. Mit der zweiten Voxtruper Offensivaktion bekommen wir mit dem Pausenpfiff den Ausgleich. Statt mit soliden Führung steht es zu Pause somit 2:2. Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs gehen wir mit 3:2 in Führung. Haben reihenweise gute Chancen, ohne aber den gewünschten Ertrag für den betriebenen Aufwand. So wird es zum ende nochmal eine Zitterpartie, weil wir bis zum Schluss beste Möglichkeiten auslassen. Mit einer überragenden Parade rettet uns Johnny dann kurz vor Abpfiff die drei Punkte. Unnötige Spannung bis zur letzten Sekunde, aber umso mehr tun die drei Punkte am Ende gut,“ lautet das Statement von Coach Derek Cooper nach 90 aufregenden Minuten.
"Wie zu erwarten ein unangenehmes Spiel auf dem kleinen Kunstrasen beim OSC. Viel Fussbal kann man dort nicht spielen. Viele lange Bälle und wenig Fußball heute. Das wir nicht mit einem Rückstand in die Pause gehen, haben wir unserem Keeper zu verdanken. Kurz gesagt: Der Sieg für den OSC geht in Ordnung, aber es war nichts für Fußballromantiker heute,“ sagte uns Trainer Hugo Sobral (VFR Voxtrup II).