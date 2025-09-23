OSC gewinnt enges Kellerduell

Die Stimmen zum Spiel:

"Ein 3:2 was am Ende knapper war als es hätte sein müssen. Wir kommen gut ins Spiel und erobern reihenweise sehr hoch die Bälle. Wir machen aber nichts daraus.

Mit der ersten Voxtruper Offensivaktion geraten wir in Rückstand. Machen danach unbeirrt weiter und drehen das Spiel. Mit der zweiten Voxtruper Offensivaktion bekommen wir mit dem Pausenpfiff den Ausgleich. Statt mit soliden Führung steht es zu Pause somit 2:2. Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs gehen wir mit 3:2 in Führung. Haben reihenweise gute Chancen, ohne aber den gewünschten Ertrag für den betriebenen Aufwand. So wird es zum ende nochmal eine Zitterpartie, weil wir bis zum Schluss beste Möglichkeiten auslassen. Mit einer überragenden Parade rettet uns Johnny dann kurz vor Abpfiff die drei Punkte. Unnötige Spannung bis zur letzten Sekunde, aber umso mehr tun die drei Punkte am Ende gut,“ lautet das Statement von Coach Derek Cooper nach 90 aufregenden Minuten.