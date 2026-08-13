OSC gewinnt das Stadtderby in Lüstringen 

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In einem sehr umkämpften und teilweise hitzigen Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - mit wenigen klaren Tormöglichkeiten gewann der OSC beim SC Lüstringen mit 1:0.
Es war insgesamt ein etwas zerfahrenes Spiel. Der OSC erzielte in dem kurz vor der Pause mit einem Distanzschuß die Führung und verpasste nach einer Stunde bei bei einem Lattenschuß eine frühe Vorentscheidung. Der Ausgang des Spiels war lange offen, in der hektischen Schlußphase schwächste sich der Gastgeber durch zwei Gelb-Rote Karten selbst.
Boby Dimitri Ngathne traf für den Sieger OSC – Foto: Fupa
Die Trainerstimmen zum Spiel:
"Zerfahrenes Spiel mit wenig Durchschlagskraft von unserer Seite. Einige Entscheidungen haben ihren Teil dazu beigetragen, dass die Partie nie wirklich einen Rhythmus bekommen hat. Entscheidend war am Ende trotzdem ein Weitschuss. Die Verantwortung für unsere Leistung liegt bei uns.
Uns erwarten schwere Wochen,“ lautet das Fazit von Trainer Can Özalp (SC Lüstringen).
"Am Ende nehmen wir drei wichtige Punkte aus Lüstringen mit. Fußballerisch war es sicherlich nicht unser bestes Spiel, dennoch hatten wir einige gute Torchancen, die wir konsequenter nutzen können und auch müssen. Dann kann das Ergebnis durchaus deutlicher ausfallen. Über weite Strecken haben wir sehr gut und geschlossen verteidigt und nur wenig zugelassen. Erst in den letzten 20 Minuten kam Lüstringen zu Möglichkeiten. Auch in dieser Phase haben wir den Kampf angenommen, füreinander gearbeitet und die Führung gemeinsam verteidigt. Insgesamt war es eine sehr intensive und hitzige Partie, die teilweise auch von unnötiger Härte geprägt war. Das spiegelte sich entsprechend in der Anzahl der Karten wider. Entscheidend war für mich, dass wir als Mannschaft geschlossen geblieben sind, dagegengehalten und uns den Sieg gemeinsam erarbeitet haben.Spielerisch haben wir sicherlich noch Luft nach oben, mit unserer Mentalität, unserem Einsatz und unserer mannschaftlichen Geschlossenheit können wir sehr zufrieden sein,“ lautet das Statement von Trainer Mate Istel (OSC).