OSC gelingt Befreiungsschlag

Der OSC startete im Stadtderby am Freitagabend offensivfreudig, spiel- und zweikampfstark in das Spiel und nutzte seine Tormöglichkeiten eiskalt. Bereits zur Pause führten die Gäste unerwartet deutlich mit 4:0 Toren beim bisher ungeschlagenen RW Sutthausen und hatten bis dahin bereits eine Vorentscheidung erzielt. Nach der Pause liessen die bis dahin bärenstarken Gäste etwas die Zügel schleifen. RW Sutthausen gelang am Ende mit dem Anschlußtreffer Joshua-Elaya Thioune lediglich noch eine Ergebniskosmetik. Am Ende ein hoch verdienter Auswärtssieg mit dem sich der OSC nach schwachen Saisonstart zunächst aus dem Tabellenkeller verabschiedet.

"Nach einer katastrophalen ersten Halbzeit verlieren wir heute absolut verdient. Leider konnten wir den Schwung der letzten Wochen nicht mitnehmen und kamen gar nicht in das Spiel,“ sagte uns Jonas Vierhaus (RW Sutthausen).

"Das war zumindest 45 Minuten das andere Gesicht. Richtig guter Fussball nach vorne und nach hinten nicht wirklich etwas zugelassen! Wenn es zur Pause höher als 4:0 steht kann sich keiner beschweren. Was dann im zweiten Durchgang läuft ist unerklärlich. Am Ende kann da auch 10:5 für uns stehen. Spielt aber heute keine Rolle, ein Riesenkompliment an die Truppe für die gezeigte Leistung und vor allem für die Reaktion nach dem Spiel in Voxtrup,“ sagte uns nach dem Spiel OSC-Coach Derek Cooper.