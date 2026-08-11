OSC Bremerhaven trifft nach Kantersieg auf Werder III

– Foto: Marcel Eichholz

Der OSC Bremerhaven geht nach dem deutlichen 4:2-Auswärtserfolg bei BTS Neustadt selbstbewusst in die Partie bei Werder Bremen III. Die Bremer kassierten zuletzt beim 3:5 gegen KSV Vatan Sport fünf Gegentore und müssen defensiv deutlich stabiler stehen, wenn sie gegen den giftigen und effizienten OSC bestehen wollen. Bremerhaven zeigte in Neustadt mit vier verschiedenen Torschützen seine Offensivstärke und dürfte auch bei Werder III auf Tore aus sein. Werder III wiederum bewies gegen Vatan Sport mit der zwischenzeitlichen Aufholjagd auf 3:4 zumindest kämpferische Qualitäten.