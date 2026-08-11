 2026-08-11T08:43:49.129Z

Allgemeines

OSC Bremerhaven trifft nach Kantersieg auf Werder III

Bremerhaven mit breiter Brust, Werder III nach Gegentor-Festival gefordert

von Sören Mundt · Heute, 08:19 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Eichholz

Verlinkte Inhalte

Bremen-Liga
Werder III
OSC Bremerh.

Nach dem torreichen 4:2-Auswärtssieg bei BTS Neustadt reist der OSC Bremerhaven mit Rückenwind zu Werder Bremen III, das zuletzt beim 3:5 gegen Vatan Sport defensiv anfällig war.

Heute, 19:00 Uhr
OSC Bremerhaven
OSC BremerhavenOSC Bremerh.
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder III
19:00live

Der OSC Bremerhaven geht nach dem deutlichen 4:2-Auswärtserfolg bei BTS Neustadt selbstbewusst in die Partie bei Werder Bremen III. Die Bremer kassierten zuletzt beim 3:5 gegen KSV Vatan Sport fünf Gegentore und müssen defensiv deutlich stabiler stehen, wenn sie gegen den giftigen und effizienten OSC bestehen wollen. Bremerhaven zeigte in Neustadt mit vier verschiedenen Torschützen seine Offensivstärke und dürfte auch bei Werder III auf Tore aus sein. Werder III wiederum bewies gegen Vatan Sport mit der zwischenzeitlichen Aufholjagd auf 3:4 zumindest kämpferische Qualitäten.