OSC Bremerhaven setzt sich in torreicher Partie durch

– Foto: Marcel Eichholz

Der OSC erwischte den perfekten Start und ging bereits in der 2. Minute durch Noah Koch in Führung. Neustadt zeigte sich davon jedoch nicht geschockt und kam in der 25. Minute durch Sayko Trawally zum Ausgleich. Bis zur Pause blieb es beim 1:1.

Nach dem Seitenwechsel drehte der OSC dann auf. Marcel Wagner brachte die Gäste in der 51. Minute erneut in Führung, ehe Jari-Pekka Ley nur fünf Minuten später auf 3:1 erhöhte. In der 74. Minute erzielte Noah Koch seinen zweiten Treffer des Tages und stellte den Zwischenstand auf 4:1. Neustadt kam durch Chibuzor Obodozie in der 81. Minute noch einmal heran, mehr sprang für die Gastgeber aber nicht mehr heraus.