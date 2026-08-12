OSC Bremerhaven gewinnt enges Spiel gegen Werder III

– Foto: Torben Jeske

Der OSC Bremerhaven hat seinen positiven Start bestätigt und sich auch bei Werder Bremen III durchgesetzt. Nach dem torreichen 4:2-Erfolg zuletzt bei BTS Neustadt gewannen die Bremerhavener mit 2:1 und ließen dabei erneut ihre Offensivstärke aufblitzen.

Der OSC ging früh in Führung: Nova van der Schouw traf bereits in der 17. Minute zum 1:0. Werder III, das zuletzt beim 3:5 gegen Vatan Sport defensiv anfällig gewirkt hatte, stand in der Folge zunächst stabiler und verhinderte weitere Gegentore bis zur Pause.

Die Partie nahm in der zweiten Halbzeit eine unerwartete Wendung: In der 71. Minute sah Werder Bremen III eine Rote Karte und musste die Schlussphase in Unterzahl bestreiten. Ausgerechnet in dieser Phase gelang den Bremern jedoch der Ausgleich – Joseph Acquah traf in der 78. Minute zum 1:1 und sorgte damit für die zwischenzeitliche Überraschung. Lange währte die Freude jedoch nicht: Nur fünf Minuten später nutzte der OSC die numerische Überlegenheit und ging durch Ebrima Jobe in der 83. Minute erneut in Führung.