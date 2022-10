Ortsderby endet in letzter Sekunde Unentschieden!

Dielheim versuchte dieses Mal eine ordentliche Leistung über zwei Halbzeiten zu absolvieren. Wie man gegen Rauenberg gesehen hatte, reicht eine Halbzeit nicht aus. So begann die Heimmannschaft aus einer kompakten Grundordnung heraus und versuchte in der Offensive entsprechende Nadelstiche zu setzen. Die erste Halbzeit fand ausschließlich zwischen den beiden Strafräumen statt. Chancen gab es kaum welche zu sehen und wenn dann waren es nur wenig gelungene Aktionen – ein typischen 0:0 Spiel. Die einzige gefährliche Aktion erfolgte in der 15. Spielminute, als Lucas Röhr ein Weitschuss für die Gäste versuchte und dieser eine ganz seltsame Flugkurve annahm. SG-Schlussmann Julian Keller konnte nicht mehr entsprechend eingreifen, sodass die Gäste in Führung gingen. Es war ein umkämpftes Spiel bei schwierigen Platzverhältnissen, sodass es bis zur Halbzeitpause beim 0:1 aus Dielheimer Sicht blieb.

In der zweiten Halbzeit versuchte die SG genauso weiterzumachen, nur dass man nochmal einen Tick offensiver stand und sich noch mehr zutraute. Das funktionierte auch ganz gut, sodass man sich in der 65. Spielminute mit dem Ausgleichstreffer durch Falk Hildebrand belohnte. Der Heimmannschaft merkte man nun an, dass man noch mehr wollte, denn man lies nicht nach. Eine viertel Stunde vor Schluss war es ein Eckball von David Lucas, der am kurzen Pfosten auf dem Kopf von Sven Lahr landete und dieser den Ball im Tor unterbrachte. So konnte Dielheim die Partie drehen und ging mit 2:1 in Führung. Bis zum Ende war es ein Spiel auf Augenhöhe und Balzfeld versuchte nochmal alles nach vorne zu schmeißen. Die Nachspielzeit war bereits abgelaufen, doch der Schiedsrichter ließ ein letzter Eckball für die Gäste noch laufen. Dielheim war dem Sieg nahe, doch bei der Standardsituation schaltete sich auch der gegnerische Torwart Dennis Heuserer mit ein. Mitten im Getümmel auf höhe der 5m Linie landete die Kugel genau auf seinem Kopf, den er mit etwas Glück über die Linie brachte. Für die Gastgeber ein extrem bitteres Ende und für die Gäste fühlte es sich wie ein Sieg ein. Doch am Ende teilten sich beide Mannschaften die Punkte, was nach dem Spielverlauf auch völlig in Ordnung geht.