Ortsderby durch zwei späte Tore entschieden

Am Samstagabend ging bei sommerlichen Temperaturen an der Eilendorfer Halfenstraße das Flutlicht an, denn der SV Eilendorf empfing den Bundesliga-Absteiger und Stadtrivalen TSV Alemannia Aachen zum Ortsderby. Der heimliche Spitzenreiter vom Tivoli als auch der SVE gehören momentan zu den Top-5 der Liga; diese haben sich in der Tabelle inzwischen ein kleines Polster zu den anderen Mannschaften erarbeitet. Es war also alles für ein spannendes Spiel angerichtet.

Die erste Halbzeit ging klar an die Gäste. Sie „spielten“ positiven Fußball mit hohem Tempo, zeigten aggressives Pressing und gaben den ganz in Rot spielenden Eilendorfern nur ganz wenig Luft zum Atmen. Der SVE agierte fast ausschließlich mit langen Bällen, die meist postwendend zurückkamen. Dadurch konnte man das Wort „Entlastung“ lediglich im Fremdwörterbuch finden. Allerdings zeigten die Gastgeber, dass Tugenden wie Kampfgeist und Leidenschaft ebenfalls zum Fußball gehören. Denn trotz hohem Ballbesitz erspielten sich die Alemannen nur ganz wenige Torchancen. Eine nutzte Trevis de Jong in der 26. Minute. Während die Eilendorfer Hintermannschaft einem abgewehrten Schuss nur nachschaute reagierte der Torjäger als Einziger und schob aus kurzer Distanz zum viel umjubelten 1:0 ein. Kurz darauf trat dann das Trio in Grün zum ersten Mal in den Mittelpunkt – leider nicht zum letzten Mal an diesem Abend. Die Eilendorfer hatten sich in den Aachener Strafraum verlaufen und wurden um einen klaren Strafstoß gebracht, als Luan Mareta bei einem Passversuch von hinten per Schultergriff zu Boden gerissen wurde (30.). So blieb die verdiente Halbzeitführung der Alemannia bestehen.

Die Anhänger der Schwarz-Gelben wunderten sich nach dem Wiederanpfiff schon etwas, denn ihr Team stand jetzt wesentlich weiter in der eigenen Hälfte und überließ den Eilendorfern den Ball. Die Gastgeber nahmen den taktischen Rückzug der Tivoli-Elf an und kamen immer besser ins Spiel. Mit dem Ballbesitz kam Überlegenheit, durch die Überlegenheit konnte man immer wieder Angriffe fahren, die dann oftmals in Standards endeten. Diese ruhenden Bälle verpufften aber ganz zum Ärger von Trainer Dennis Jerusalem kläglich – Eckenstoß- und Freistoßflanken segelten überall hin; nur nicht zu einem Mitspieler. Nur einmal wurde es nach einer Ecke richtig gefährlich – aber zum Ausgleich reichte es nicht. Trotzdem blieb der SVE dran und kam in zu einer tollen Gelegenheit, als Leo Mirgartz kurz hinter der Mittellinie auf die Reise geschickt wurde und erst im Strafraum von Aachen-Torspieler Frederik Said unsanft gebremst wurde. Strafstoß gab es nicht, denn das Gespann entschied, das der SVE-Kapitän beim Pass im Abseits stand (62.).

Mit zunehmender Spielzeit ging der SVE ein immer größeres Risiko. Die Alemannia konterte und nach einem dieser Konter bekamen sie einen Strafstoß – Torspieler Finn Albrecht kam einen Tick zu spät und foulte den schnellen Angreifer Christoph Nickel. Der Gefoulte schnappte sich den Ball, zielte und schoss den Ball stramm in die „Dentale Faszination“ links neben dem Gehäuse (82.). Kurz danach entwischte der Pechvogel von eben erneut der Eilendorfer Hintermannschaft und konnte nur mit einem harten Kontakt auf dem Weg zum Tor zu Fall gebracht werden. Wer auf „Weiterspielen“ gewettet hätte, wäre mit einer hervorragenden Quote bei den Wettbüros belohnt worden. Ganz nebenbei: wie hoch die Quote tatsächlich war ließ sich nicht ermitteln. Gewonnen hatte aber auf jeden Fall der SVE, denn die Gastgeber durften in voller Besetzung weitermachen. Kurz darauf fiel erneut ein Aachener Stürmer im Strafraum und auch bei dieser Situation konnte von der Spielleitung kein Regelverstoß festgestellt werden. Die verwunderten Rufe der Alemannen-Bank wurden nur vom erleichterten Seufzen der Eilendorfer übertönt.