Ortsderby Dornach gegen Aschheim – Umbruch und Neuaufbau

Zünftig war‘s vor vier Jahren: Mit der Blasmusik Irrvarig`n marschierten Dornacher (l.) und Aschheimer Fußballer zum Ortsderby aufs Feld. – Foto: Dieter Michalek

Der SV Dornach empfängt den FC Aschheim am Freitag zum Bezirksliga-Auftakt. Aschheim muss auf sechs Stammspieler verzichten.

Umbruch auf der einen, Neuaufbau auf der anderen Seite, spätes Umsortieren von der Ost- in die Nord-Staffel und schließlich das Ortsderby gleich am ersten Spieltag – die Ouvertüre vor dem Bezirksliga-Start des SV Dornach und des FC Aschheim hatte es in sich.

Und dann tauschte man auch noch das Heimrecht: Weil im Aschheimer Sportpark am Wochenende die Oberbayerischen Leichtathletik-Meisterschaften im Block U14 über die Bühne gehen, steigt die Partie am Freitag (18.30 Uhr) auf der Anlage in Dornach.

Die Vorfreude in beiden Lagern ist groß, auch wenn die Zeit der ganz großen Rivalität vorbei ist – schließlich kooperieren die Vereine inzwischen in der Jugendarbeit miteinander. Als man das letzte Mal um Punkte spielte, da lief Dornachs neuer Chefcoach Robert Rakaric noch als Angreifer unter anderem gemeinsam mit Felix Partenfelder und René Reiter auf, während aus dem aktuellen Kader nur Falk Schubert und Domenico Contento dabei waren, als die Aschheimer im November 2022 mit 2:1 bei den Dornen triumphierten.

Beide Trainer sagten im Vorfeld, dass der Fokus allein auf der Performance der eigenen Elf liege und die Situation beim jeweiligen Kontrahenten nicht groß von Interesse sei. Favorit ist Landesliga-Absteiger Dornach. Manuel Wagatha und Dylan Tougan sind angeschlagen, Fabian Aicher (Urlaub, Krankheit) hat Trainingsrückstand. Aschheims Coach Mirza Mesic muss improvisieren – ihm fehlen sechs Verletzte, „die zum Stammpersonal gehören“. (guv)