Ortenburg nimmt neuen Anlauf Richtung Kreisklasse

Nach der verpassten Relegation richtet der ASV Ortenburg den Blick entschlossen nach vorne. Auch wenn der Aufstiegstraum in der vergangenen Saison unerfüllt blieb, geht der Verein mit viel Optimismus und einer klaren Zielsetzung in die neue Spielzeit. Die Mannschaft möchte im Meisterschaftskampf eine starke Rolle einnehmen und sich erneut in der Spitzengruppe etablieren.
Abseits des Spielfelds gibt es Veränderungen. In der Fußballabteilung übernehmen künftig Antonios Dimou, Sebastian Stang und Leonard Preuss die Verantwortung und lösen die langjährigen Abteilungsleiter Johannes Meindl und Fabian Schenk ab. Die beiden scheidenden Funktionäre haben den Herrenfußball des ASV über viele Jahre hinweg entscheidend geprägt. Mit hervorragender Organisation, kreativen Ideen neben dem Platz und ihrem unermüdlichen, hundertprozentigen Einsatz für den Verein haben sie maßgeblich zur positiven Entwicklung der Abteilung beigetragen. Der gesamte Verein bedankt sich herzlich für ihr außergewöhnliches Engagement.
Auch personell hat sich im Kader einiges getan. Mit Andreas Rosenauer (35), Emilio Werder (20) und Denis Wagner (18) kann der ASV drei Neuzugänge begrüßen. Torhüter Andreas verstärkt das Torwartteam mit seiner Erfahrung und seinem selbstbewussten Auftreten. Gespannt darf man auf Emilio sein, der nach einer starken Saison beim DJK-FC Neustift nach Ortenburg wechselt. Dort war er bester Torschütze seines Teams und soll nun auch im ASV-Trikot für offensive Akzente sorgen. Mit Denis kommt zudem ein junger Spieler, der nach einer längeren Pause seine Leidenschaft für den Fußball wiederentdeckt hat und sich nun mit großem Ehrgeiz weiterentwickeln möchte.
Große Freude herrscht auch über die Rückkehr von zwei bekannten Gesichtern. Ilyes Yebka (31) kehrt nach seiner Station bei der SG Schalding / Hacklberg III wieder zum ASV zurück und möchte seine Erfahrung in die Mannschaft einbringen. Ebenfalls wieder das Ortenburger Trikot trägt Angelo Tischler (23), der nach vier Jahren beim SV Haarbach den Weg zurück zu seinem Heimatverein gefunden hat.
Vertrauen setzt der Verein weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie. Das Trainerduo Patrick Maier und Christian Unrecht bleibt dem ASV erhalten und wird die Mannschaft auch in der kommenden Saison führen. Eine Veränderung gibt es jedoch im Trainerteam: Josef Huber legt aus persönlichen Gründen eine Pause ein. Seine Aufgaben übernimmt künftig der bisherige Torwarttrainer Georg Pöppl, der das Team verstärken wird.
Verabschieden muss sich der ASV hingegen von Elias Freundorfer (26), der zu seinem Heimatverein SV Beutelsbach zurückkehrt. Mit seiner stets positiven Art und seiner guten Laune war er nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben eine echte Bereicherung für die gesamte Mannschaft. Der ASV bedankt sich herzlich für seinen Einsatz und die gemeinsame Zeit. Elias wird dem Verein als Freund verbunden bleiben – und ist beim ASV jederzeit herzlich willkommen. Für seinen weiteren sportlichen und privaten Weg wünschen wir ihm nur das Beste.
Mit einer gelungenen Mischung aus Kontinuität, frischem Wind in der Abteilungsführung und vielversprechenden Verstärkungen blickt der ASV Ortenburg optimistisch auf die kommende Saison. Nach der Enttäuschung über die verpasste Relegation soll nun ein neuer Anlauf folgen – mit dem klaren Ziel, im Kampf um die Meisterschaft ein entscheidendes Wort mitzureden.