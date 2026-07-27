Ortenburg nimmt neuen Anlauf Richtung Kreisklasse Mit ein paar neuen Gesichtern und einer neuen sportlichen Führung geht der ASV in die Spielzeit 2026/27 von PM · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Neuer Abteilungsleiter Sebastian Stang, Neuer Abteilungsleiter Antonios Dimou, Neuer Abteilungsleiter Leonard Preuss, Denis Wagner, Angelo Tischler, Emilio Werder, Ilyes Yebka, Andreas Rosenauer, Ex-Abteilungsleiter Fabian Schenk, Ex-Abteilungsleiter Johannes Meindl – Foto: Verein

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Nach der verpassten Relegation richtet der ASV Ortenburg den Blick entschlossen nach vorne. Auch wenn der Aufstiegstraum in der vergangenen Saison unerfüllt blieb, geht der Verein mit viel Optimismus und einer klaren Zielsetzung in die neue Spielzeit. Die Mannschaft möchte im Meisterschaftskampf eine starke Rolle einnehmen und sich erneut in der Spitzengruppe etablieren.

Abseits des Spielfelds gibt es Veränderungen. In der Fußballabteilung übernehmen künftig Antonios Dimou, Sebastian Stang und Leonard Preuss die Verantwortung und lösen die langjährigen Abteilungsleiter Johannes Meindl und Fabian Schenk ab. Die beiden scheidenden Funktionäre haben den Herrenfußball des ASV über viele Jahre hinweg entscheidend geprägt. Mit hervorragender Organisation, kreativen Ideen neben dem Platz und ihrem unermüdlichen, hundertprozentigen Einsatz für den Verein haben sie maßgeblich zur positiven Entwicklung der Abteilung beigetragen. Der gesamte Verein bedankt sich herzlich für ihr außergewöhnliches Engagement.





Auch personell hat sich im Kader einiges getan. Mit Andreas Rosenauer (35), Emilio Werder (20) und Denis Wagner (18) kann der ASV drei Neuzugänge begrüßen. Torhüter Andreas verstärkt das Torwartteam mit seiner Erfahrung und seinem selbstbewussten Auftreten. Gespannt darf man auf Emilio sein, der nach einer starken Saison beim DJK-FC Neustift nach Ortenburg wechselt. Dort war er bester Torschütze seines Teams und soll nun auch im ASV-Trikot für offensive Akzente sorgen. Mit Denis kommt zudem ein junger Spieler, der nach einer längeren Pause seine Leidenschaft für den Fußball wiederentdeckt hat und sich nun mit großem Ehrgeiz weiterentwickeln möchte. Große Freude herrscht auch über die Rückkehr von zwei bekannten Gesichtern. Ilyes Yebka (31) kehrt nach seiner Station bei der SG Schalding / Hacklberg III wieder zum ASV zurück und möchte seine Erfahrung in die Mannschaft einbringen. Ebenfalls wieder das Ortenburger Trikot trägt Angelo Tischler (23), der nach vier Jahren beim SV Haarbach den Weg zurück zu seinem Heimatverein gefunden hat.