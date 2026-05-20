Orte der Relegationsspiele im Bezirk Franken festgelegt

Die finale Fassung der Relegationstermine für den Bezirk Franken der Herren steht fest. Nach der Auslosung am Halbzeitstaffeltag sind nun auch die Spielorte bekannt, an denen im Juni 2026 die Entscheidungen über Auf- und Abstieg fallen.
Der Weg zur Bezirksliga
Die Relegation der Kreisligen A zur Bezirksliga startet am Mittwoch, den 10.06.2026, um 18:30 Uhr mit dem Spiel der Bezirksliga (BZL) gegen die A3 beim SV Berlichingen. Am Donnerstag, den 11.06.2026, treffen um 18:30 Uhr die Teams A1 und A2 beim TSV Weinsberg aufeinander. Das entscheidende Spiel 3 zwischen den beiden Siegern aus Spiel 1 und Spiel 2 wird am Freitag, den 19.06.2026, um 18:30 Uhr beim TSV Pfedelbach ausgetragen.
Entscheidungen um die Kreisliga A1
In der Relegation der Kreisligen B 1/2/3 zur Kreisliga A1 wird es am Samstag, den 13.06.2026, um 14:30 Uhr ernst, wenn B2 gegen B1 bei der TG Böckingen antritt. Am selben Samstag folgt um 18:30 Uhr die Begegnung von A1 gegen B3 beim TSV Untergruppenbach. Die Gewinner dieser beiden Partien spielen schließlich am Mittwoch, den 17.06.2026, um 18:30 Uhr beim SC Böckingen um den Erfolg.
Die Duelle der Kreisligen B4/5 und B6/7
Um den Einzug in die Kreisliga A2 spielen am Freitag, den 12.06.2026, um 18:30 Uhr die Mannschaften B4 und B5 beim TSV Stein am Kocher. Der Sieger kämpft am Dienstag, den 16.06.2026, um 18:30 Uhr beim TSV Heinsheim gegen A2. Zeitgleich läuft die Ermittlung für die Kreisliga A3: Am Sonntag, den 14.06.2026, trifft B6 um 16:00 Uhr beim TSV Ingelfingen auf A3. Wer sich hier durchsetzt, tritt am Donnerstag, den 18.06.2026, um 18:30 Uhr bei der SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern gegen B7 an.
Der Kampf um die Landesliga 1
Eine Ebene dieser Relegationsrunde betrifft den Übergang von der Bezirksliga zur Landesliga 1. Am Samstag, den 13.06.2026, spielen um 15:30 Uhr Enz/Murr und Rems/Murr/Hall gegeneinander, wobei dieser Spielort durch den Bezirk Enz/Murr festgelegt wird. Am Sonntag, den 14.06.2026, kommt es um 15:30 Uhr beim TSV Neuenstadt zum Duell zwischen Franken und dem Releganten der Landesliga 1. Das Spiel 3 zwischen den beiden Siegern findet am Sonntag, den 21.06.2026, um 15:00 Uhr statt.