Orsoyer Sportanlage wird aufgewertet Der zweite Fußballplatz erhält eine Bewässerungsanlage. Das Projekt wird mit 46.000 Euro gefördert.

Sie haben noch nie gerne auf diesem Naturrasen gespielt, die Fußballer des SV Orsoy. Er galt als ungeliebtes Provisorium, der Trainingsplatz des Klubs. Inzwischen gibt’s dort zwar modernes LED-Flutlicht, am Untergrund allerdings hat sich nichts verändert, da eine Bewässerungsanlage fehlt. Doch es ist Besserung in Sicht. Der Platz wird grundlegend saniert und soll zu einer Aufwertung der gesamten Sportanlage führen.

In trockenen Sommern oft eine knallharte Betonplatte, in nassen Wintermonaten eine Sumpflandschaft – der desolate Zustand des oberen Fußball-Spielfelds der Adalbert-Hoffmeier-Sportstätte am Gildenkamp sorgte schon bei etlichen Mannschaften für schlechte Laune. Gar als „lebensgefährlich“ bezeichnet Torwarttrainer Dirk Küppers die Trainings- und Spielfläche. Doch damit soll im nächsten Jahr Schluss sein.

Im Beisein von Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde und dem Vorsitzenden des Stadtsportverbands (SSV), Frank Tatzel, stellte der SVO-Vorsitzende Philipp Berndtsen das Modernisierungsprojekt vor. Rund 77.000 Euro wird die Baumaßnahme kosten, rechnete die ausführende Firma Agotec vor. Geld, dass die Orsoyer eigentlich für ein anderes Projekt nutzen wollten. Doch der Bau eines Tennis-Padelcourts scheiterte an einem Lärmgutachten und wurde vom Vorstand verworfen. Da aber das Geld dafür aus dem Landestopf „Investitionsprogramm zur Förderung von Sportstätten“ kommt (knapp 46.000 Euro), und bis Ende 2022 ausgegeben werden muss, dachte die Klubspitze um. Der verbleibende Eigenanteil der Gesamtkosten wird durch einen Zuschuss der Stadt Rheinberg und ein Darlehen der Sparkasse am Niederrhein finanziert.