Orscholz verzichtet auf Pokalspiel in Pachten

SV Bardenbach - FSV Hemmersdorf 1:3. Bardenbach muss im Achtelfinale des Pokals in Felsberg antreten, Hemmersdorf empfängt den Lokalrivalen aus Rehlingen-Fremersdorf – Foto: Ralf Ley

Von den ursprünglich acht Begegnungen der 3. Runde im Sparkassenpokal Westsaar stehen nur noch sechs heute auf dem Programm. Der SCV Orscholz hat die Partie in Pachten wegen Personalmangel geschenkt und der Bezirksliga-Tabellenführer SSV Überherrn verlegte seine Partie gegen den SV Düren-Bedersdorf auf 10. September.

Was im Turnierbaum der letzten 16 Mannschaften im Westen auffällt, das die Kreisligisten völlig fehlen. Acht Landesligisten, fünf Vertreter aus der Bezirksliga Saarlouis und drei aus der Merzig-Wadern sind fürs Achtelfinale übriggeblieben. Nachdem, wie oben schon erwähnt, ein Landesliga-Duell ausfällt, bleibt nur das Lokalduell in Hemmersdorf in dieser Rubrik übrig. Sechs Kilometer müssen die Rehlinger fahren, um in Hemmersdorf anzutreten. Während Rehlingen-Fremersdorf mit vier Punkten aus fünf Partien nicht wirklich gut in die Saison gestartet ist, hat Hemmersdorf zwar am ersten Spieltag zu Hause gegen Bous eine 0:6-Abfuhr kassiert, seitdem aber vier Siege in Folge gefeiert und ist damit auch der Favorit.