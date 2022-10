Orscholz dockt oben an SV Limbach-Dorf: Trainer Lanfranco hadert mit Schiedsrichter

In einem Nachholspiel der Bezirksliga Merzig-Wadern setzte sich am Mittwochabend der SC Viktoria Orscholz mit 4:1 (1:0) beim abstiegsgefährdeten FC Limbach-Dorf durch. Das Spiel war geprägt von einem jungen, noch unerfahrenen Schiedsrichter, der eine klare Linie vermissen ließ. Neun gelbe Karten suggerieren, dass es ein überhartes Spiel war, das war aber nicht der Fall. In der 14. Minute bekamen die Gäste von der Cloef einen Elfmeter zugesprochen, dessen Berechtigung die Platzherren anzweifelten. Oliver Kütten traf vom Punkt zum 0:1. So ging es in die Pause, aus der die Gastgeber besser herauskamen, denn Thomas Becker gelang nach 51 Minuten der Ausgleich. "Es ist mir unverständlich, warum man zu so einem wichtigen Spiel, wo es um Auf- und Abstieg geht, einen so unerfahrenen Schiedsrichter schickt, der sein erstes Bezirksligaspiel pfeift", erzürnte sich Limbachs Trainer Luca Lanfranco, denn seinem Team blieb ein Elfer verwehrt, der bei einer Verwandlung zur 2:1-Führung geführt hätte. Kurze Zeit später erzielt Christian Kütten, der Bruder des 0:1-Schützen, das 1;2. Einen weiteren Strafstoß, der noch umstrittener wie der erste war, nutzt Oliver Kütten zum 1:3 (70.). "Wir waren ja heute nicht drei oder vier Tore besser, aber wir nehmen das natürlich gerne an, und führten dann 20 Minuten vor dem Schlusspfiff mit zwei Toren Vorsprung", sagte SCV-Spielertrainer Kevin Schmitt. Sein Team legte auch noch das 1:4 nach, in der Nachspielzeit traf der eingewechselte Matthias Pfennig zum Endstand. Für Orscholz, das jetzt einen Punkt hinter Spitzenreiter 1. FC Schmelz auf Rang Zwei liegt, geht es am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den Dritten FC Beckingen weiter, das Top-Spiel der Liga beginnt um 15 Uhr. Der SV Limbach-Dorf empfängt gleichzeitig die SF Bacchem-Rimlingen auf ihrem Kunstrasenplatz.