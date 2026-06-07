Orler Seniorenfußball gut gerüstet...

1. Mannschaft: Mit Kontinuität und Vorfreude in die Gruppenliga
Abgeschlossene Kaderplanung für die Saison 2026/2027
Die Kaderplanung bei der ersten Mannschaft der SG Orlen für die kommende Saison 2026/2027 ist abgeschlossen. Nach dem Double aus Kreispokalsieg und Meisterschaft inklusive Aufstieg in die Gruppenliga ist es gelungen, den Großteil des aktuellen Kaders zusammenzuhalten und die Mannschaft zugleich punktuell zu verstärken.
Abgänge und Veränderungen im Trainerteam
Fest steht der berufsbedingte Umzug von Lukas Felke nach Leipzig. Darüber hinaus muss die SG Orlen in Zukunft auf Jonas Kollatschny verzichten, der gesundheits- bzw. verletzungsbedingt auf unbestimmte Zeit pausieren wird. Ebenfalls ausgeschieden ist aus persönlichen Gründen Torwarttrainer Ole Dietrich.
Umso erfreulicher ist die Tatsache, dass der komplette restliche Kader zusammenbleibt und zusätzlich gezielt verstärkt werden konnte.
Eigengewächse rücken in die erste Mannschaft auf
Aus der eigenen U19 rücken mit Mika Decker und Eray Semerci zwei vielversprechende Eigengewächse in den Seniorenbereich auf, denen man den nächsten Entwicklungsschritt im Kreis der ersten Mannschaft absolut zutraut. Ebenso Louis Gauer, der als A‑Jugendlicher bereits in der aktuellen Saison dem Kader der Ersten angehörte und dadurch bereits vollumfänglich integriert ist.
Vier externe Neuzugänge mit Orler Vergangenheit und Charakter
Darüber hinaus freut sich die SG Orlen auf insgesamt vier externe Neuzugänge, die den Kader punktuell verstärken und – noch viel wichtiger – charakterlich allesamt hervorragend in das bestehende Teamgefüge passen.
Mit Justin Hoffmann von der SG Rauenthal/Martinsthal sowie Alireza Mojahedi vom SV Wallrabenstein kehren zwei Spieler zur SG Orlen zurück, die beide eine Orler Vergangenheit mitbringen und den Verein dadurch bereits bestens kennen. Ebenfalls zurück zu seinem Heimat- und Ausbildungsverein wechselt Leon Löber vom Oberligisten SV Gonsenheim. In Orlen trifft Leon nicht nur auf seinen Bruder, sondern auch auf zahlreiche ehemalige Mitspieler, Trainer und Freunde aus gemeinsamen Jugendzeiten.
Komplettiert wird das Quartett durch Dominik Bauer vom TGSV Holzhausen. Dominik durchlief einen Großteil seiner fußballerischen Ausbildung beim SV Wehen Wiesbaden, schaffte dort den Sprung in den Profikader und bringt neben sportlicher Qualität ebenfalls freundschaftliche Kontakte innerhalb der Mannschaft mit.
Strategische Ausrichtung und Identifikation mit dem Verein
Die SG Orlen setzt damit weiterhin konsequent auf Kontinuität, punktuelle Verstärkungen mit passendem Charakterprofil und vor allem auf die hohe Identifikation vieler Spieler mit dem Verein. Nach einer historischen Saison möchte der Verein auch in der Gruppenliga als geschlossene Einheit auftreten und den eingeschlagenen Weg nachhaltig fortsetzen.
2. Mannschaft: Kaderplanung der zweiten Mannschaft verläuft vielversprechend
Positive Entwicklung und Neuzugänge
Auch die Planungen rund um die zweite Mannschaft der SG Orlen laufen äußerst positiv. Nach einer starken Saison mit Top‑5‑Platzierung freut man sich über zahlreiche aufrückende Spieler aus der eigenen U19 (Mathis Wagner, Nils Häuser, Nasser Saeedi und Finn Jansen) sowie die Neuzugänge Patrick Riegler (TSV Bleidenstadt), Osman Yildirim (TV Idstein) und Lucas Krienitz (reaktiviert). Das Ziel ist, die positive Entwicklung der vergangenen Jahre konsequent fortzuführen.
Fokus auf eine junge und entwicklungsfähige Mannschaft
Im Fokus steht weiterhin, eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft mit großem Teamgeist in der Kreisliga A zu stellen.
Besonders wichtig bleibt dabei die enge Verzahnung zwischen erster und zweiter Mannschaft. Ein Großteil des aktuellen Kaders der ersten Mannschaft hat in den vergangenen Jahren selbst den Weg über die zweite Mannschaft genommen und sich dort kontinuierlich weiterentwickelt.
Attraktive sportliche Heimat für unterschiedliche Spielertypen
Die zweite Mannschaft soll auch künftig sowohl ambitionierten Spielern mit dem Ziel, sich perspektivisch für die erste Mannschaft zu empfehlen, als auch Spielern, die besonderen Wert auf Teamspirit, Gemeinschaft und Spaß am Fußball legen, eine attraktive sportliche Heimat bieten.
Einladung an interessierte Spieler
Interessierte Spieler sind jederzeit herzlich eingeladen, mit den Trainern Lars Mucke und Tobias Hampe in Kontakt zu treten, um sich auszutauschen, den Verein kennenzulernen oder im Rahmen eines Probetrainings einen persönlichen Eindruck zu gewinnen.