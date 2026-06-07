Orler Seniorenfußball gut gerüstet...

Die Kaderplanung bei der ersten Mannschaft der SG Orlen für die kommende Saison 2026/2027 ist abgeschlossen. Nach dem Double aus Kreispokalsieg und Meisterschaft inklusive Aufstieg in die Gruppenliga ist es gelungen, den Großteil des aktuellen Kaders zusammenzuhalten und die Mannschaft zugleich punktuell zu verstärken.

Fest steht der berufsbedingte Umzug von Lukas Felke nach Leipzig. Darüber hinaus muss die SG Orlen in Zukunft auf Jonas Kollatschny verzichten, der gesundheits- bzw. verletzungsbedingt auf unbestimmte Zeit pausieren wird. Ebenfalls ausgeschieden ist aus persönlichen Gründen Torwarttrainer Ole Dietrich.

Umso erfreulicher ist die Tatsache, dass der komplette restliche Kader zusammenbleibt und zusätzlich gezielt verstärkt werden konnte.

Eigengewächse rücken in die erste Mannschaft auf

Aus der eigenen U19 rücken mit Mika Decker und Eray Semerci zwei vielversprechende Eigengewächse in den Seniorenbereich auf, denen man den nächsten Entwicklungsschritt im Kreis der ersten Mannschaft absolut zutraut. Ebenso Louis Gauer, der als A‑Jugendlicher bereits in der aktuellen Saison dem Kader der Ersten angehörte und dadurch bereits vollumfänglich integriert ist.

Vier externe Neuzugänge mit Orler Vergangenheit und Charakter

Darüber hinaus freut sich die SG Orlen auf insgesamt vier externe Neuzugänge, die den Kader punktuell verstärken und – noch viel wichtiger – charakterlich allesamt hervorragend in das bestehende Teamgefüge passen.

Mit Justin Hoffmann von der SG Rauenthal/Martinsthal sowie Alireza Mojahedi vom SV Wallrabenstein kehren zwei Spieler zur SG Orlen zurück, die beide eine Orler Vergangenheit mitbringen und den Verein dadurch bereits bestens kennen. Ebenfalls zurück zu seinem Heimat- und Ausbildungsverein wechselt Leon Löber vom Oberligisten SV Gonsenheim. In Orlen trifft Leon nicht nur auf seinen Bruder, sondern auch auf zahlreiche ehemalige Mitspieler, Trainer und Freunde aus gemeinsamen Jugendzeiten.

Komplettiert wird das Quartett durch Dominik Bauer vom TGSV Holzhausen. Dominik durchlief einen Großteil seiner fußballerischen Ausbildung beim SV Wehen Wiesbaden, schaffte dort den Sprung in den Profikader und bringt neben sportlicher Qualität ebenfalls freundschaftliche Kontakte innerhalb der Mannschaft mit.

Strategische Ausrichtung und Identifikation mit dem Verein

Die SG Orlen setzt damit weiterhin konsequent auf Kontinuität, punktuelle Verstärkungen mit passendem Charakterprofil und vor allem auf die hohe Identifikation vieler Spieler mit dem Verein. Nach einer historischen Saison möchte der Verein auch in der Gruppenliga als geschlossene Einheit auftreten und den eingeschlagenen Weg nachhaltig fortsetzen.