Orlener Trainer als Dauerbrenner Sowohl Jens Klische als auch Jerome Triquart haben für eine weitere Saison zugesagt

Taunusstein. Die Zwischenbilanz stimmt, die Zukunftsplanung schreitet voran: Die erste Mannschaft der SG Orlen liegt in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus als Dritter in Reichweite von Relegationsplatz zwei, die zweite Garnitur der SGO führt das B-Liga-Feld ungeschlagen an. Ein Beleg, dass die Trainer beider Mannschaften gute Arbeit leisten – und auch für die nächste Runde das Vertrauen der Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Hans Jung genießen.