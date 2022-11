Orlastädter jubeln in Zwätzen Blau-Weiß Neustadt gewinnt 1:2 im Spitzenspiel gegen Jena Zwätzen.

Am 14. Spieltag der Landesklasse Staffel 1 reiste der Tabellenführer aus Neustadt nach Jena zum Tabellenvierten Zwätzen. In der Vergangenheit taten sich die Grüttner-Schützlinge an der Brückenstraße immer sehr schwer. Bericht von A. Gimper // SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla

Bei unangenehm bespielbaren Platzverhältnissen zeigten sich beide Teams anfangs unbeeindruckt. Für die Gäste köpfte Castanares nach Eckball knapp am Tor vorbei (3.). Auf der Gegenseite nutzte Katzer einen Pfostenabpraller zur frühen 1:0 Führung der Heimmannschaft (9.). Die Blau-Weißen reagierten umgehend. Nach einem Szalekfreistoß ins Zentrum des Strafraums schoss Grimm zum 1:1 ein (9.). Wenige Minuten später setzte Badermann mit einem Diagonalpass Costanares in Szene, der gekonnt zum 1:2 ins lange Eck abschloss (17.). Die Gastgeber antworteten prompt, Naujoks parierte einen Kopfball Hochbergs glänzend zur Ecke (20.). Neustadts M. Walther spekulierte bei einem Rückpass der Jenaer, kam vorm Torwart Witzenhausen an den Ball, der jedoch per Fußabwehr die Chance vereitelte (37.). Kurz vor der Pause konnte Naujoks einen Distanzschuss der Jenaer nur nach vorne prallen lassen, Hochberg schoss in aussichtsreicher Position übers Gehäuse (41.). Somit gingen beide Teams mit einer knappen 1:2 Führung des Tabellenführers in die Pause.