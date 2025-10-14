Sein letztes Spiel an der Seitenlinie am vergangenen Sonntag: Holger Orlamünde verabschiedet sich als Trainer beim SC 1903 Weimar. – Foto: © Tanja Kaltofen

Orlamünde geht, ein Urgestein übernimmt Beim SC 1903 Weimar hat es einen Wechsel auf der Trainerbank gegeben. Nach dem deutlichen Pokalaus gegen den Regionalligisten ZFC Meuselwitz (0:7) verabschiedete sich Cheftrainer Holger Orlamünde nach mehr als einem Jahrzehnt im Verein.

Neuer Mann an der Seitenlinie ist Thomas Müller, ein echtes Weimarer Urgestein, der die Mannschaft zunächst bis zum Jahresende betreuen wird.

Ende einer Ära: Orlamünde tritt zurück Der Abschied von Holger Orlamünde markiert das Ende einer langen und erfolgreichen Zusammenarbeit. In der Vereinsmitteilung heißt es: „Holger Orlamünde, Cheftrainer unserer ersten Männermannschaft, beendet auf eigenen Wunsch hin seine Trainertätigkeit. Somit endet seine über zehn Jahre andauernde Trainertätigkeit im Verein, die mit der Übernahme der C-Junioren 2015 begann.“

Über mehrere Stationen hatte Orlamünde die sportliche Entwicklung des SC 1903 Weimar maßgeblich mitgeprägt. Nach Jahren in der Nachwuchsarbeit war er ab 2021 als Co-Trainer im Männerbereich aktiv, ehe er 2022 die Verantwortung für die erste Mannschaft übernahm – und diese zunächst zurück in die Thüringenliga führte. Doch der erneute Abstieg in die Landesklasse und der schwierige Saisonstart setzten der Mannschaft und dem Umfeld sichtbar zu. Nach sieben Spielen stehen lediglich zwei Siege und ein Unentschieden zu Buche. Damit rangiert der Traditionsverein aus der Goethe-Stadt derzeit im unteren Tabellenfeld der Landesklasse 1. Das Pokalspiel gegen den ZFC Meuselwitz am vergangenen Wochenende bildete schließlich den Schlusspunkt unter Orlamündes Amtszeit. Trotz einer engagierten Leistung musste sich der SC 1903 dem Regionalligisten deutlich mit 0:7 geschlagen geben. Direkt im Anschluss folgte die offizielle Mitteilung über das Ende der Zusammenarbeit.