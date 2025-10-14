Orlamünde geht, ein Urgestein übernimmt

Neuer Mann an der Seitenlinie ist Thomas Müller, ein echtes Weimarer Urgestein, der die Mannschaft zunächst bis zum Jahresende betreuen wird.
Der Abschied von Holger Orlamünde markiert das Ende einer langen und erfolgreichen Zusammenarbeit. In der Vereinsmitteilung heißt es: „Holger Orlamünde, Cheftrainer unserer ersten Männermannschaft, beendet auf eigenen Wunsch hin seine Trainertätigkeit. Somit endet seine über zehn Jahre andauernde Trainertätigkeit im Verein, die mit der Übernahme der C-Junioren 2015 begann.“
Über mehrere Stationen hatte Orlamünde die sportliche Entwicklung des SC 1903 Weimar maßgeblich mitgeprägt. Nach Jahren in der Nachwuchsarbeit war er ab 2021 als Co-Trainer im Männerbereich aktiv, ehe er 2022 die Verantwortung für die erste Mannschaft übernahm – und diese zunächst zurück in die Thüringenliga führte.
Doch der erneute Abstieg in die Landesklasse und der schwierige Saisonstart setzten der Mannschaft und dem Umfeld sichtbar zu. Nach sieben Spielen stehen lediglich zwei Siege und ein Unentschieden zu Buche. Damit rangiert der Traditionsverein aus der Goethe-Stadt derzeit im unteren Tabellenfeld der Landesklasse 1. Das Pokalspiel gegen den ZFC Meuselwitz am vergangenen Wochenende bildete schließlich den Schlusspunkt unter Orlamündes Amtszeit. Trotz einer engagierten Leistung musste sich der SC 1903 dem Regionalligisten deutlich mit 0:7 geschlagen geben. Direkt im Anschluss folgte die offizielle Mitteilung über das Ende der Zusammenarbeit.
Die Nachfolge ist inzwischen geregelt: Am Dienstagabend leitete Thomas Müller erstmals das Training als verantwortlicher Coach. In der offiziellen Vorstellung zeigt sich der Verein erfreut, einen erfahrenen Mann aus den eigenen Reihen gewonnen zu haben: „Wir freuen uns, dass wir mit Thomas Müller ein Urgestein des SC 1903 Weimar und einen ausgewiesenen Fachmann gewinnen konnten.“
Müller ist seit 1986 Mitglied des Vereins und blickt auf eine beeindruckende Spielerkarriere zurück. Zwischen 1993 und 2013 absolvierte er 476 Punktspiele für die erste Mannschaft und erzielte dabei 167 Tore. In den vergangenen Jahren war er zudem bereits mehrfach als Interimstrainer im Männerbereich tätig. Beruflich ist der 49-Jährige als Sport- und Lateinlehrer am Sportgymnasium Jena tätig. Der neue Coach übernimmt die Mannschaft zunächst interimsweise bis zum Jahresende. Unterstützt wird er weiterhin von Danny Heberlein und Stefan Gottschalg, die Teil des bestehenden Trainerteams bleiben.
Parallel arbeitet der Vereinsvorstand laut Mitteilung bereits an einer langfristigen Lösung: „Der Vorstand wird sich ab sofort mit einer langfristigen und externen Lösung beschäftigen. Sobald es hier Entscheidungen gibt, werden wir darüber informieren.“