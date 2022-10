Orken nur mit einem Punkt beim BV Wevelinghoven II Kreisliga B Grevenbroich-Neuss, Gruppe 1: Neunter Sieg in Folge für SV Grefrath.

BV Wevelinghoven II – SG Orken/Noithausen 1:1 (1:0). Bereits am Freitag gastierte Orken bei der Reserve von Wevelinghoven und kam dabei nicht über ein 1:1 hinaus. Zur Pause lag der immer noch ungeschlagene Spitzenreiter durch den Treffer von Benedikt Klasen (17.) in Rückstand und kam im zweiten Spielabschnitt durch Kevin Nrejaj (57.) zum Ausgleich. Für Orken endet durch das zweite Remis der Saison die Serie von sieben Siegen am Stück.