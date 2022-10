Original gegen Kopie – Forstinning trumpft als Neuling auf, wie Schwaig vergangene Saison Auswärtsspiel beim Aufsteiger

Schwaig – Spielbeginn ist um 19.30 Uhr im Sportpark des Aufsteigers, der quasi zur Kopie der Sportfreunde geworden ist, denn der hat letzte Saison als Neuling so aufgetrumpft.

Auf Tabellenplatz fünf stehen die Gastgeber aktuell, schnupperten aber auch schon reinste Höhenluft von ganz oben. Es treffen nicht nur „Original und Kopie“ aufeinander. Beide haben als einzige ein ausgeglichenes Torverhältnis. Bei 30:30 steht Schwaig, bei 20:20 Forstinning. Der VfB hat damit jedoch 27 Punkte und somit zehn mehr als Schwaig eingespielt, das derzeit auf Rang 16, dem letzten der drei Relegationsplätze, festsitzt.

Forstinnings Minimalismus ist auch der Personalsituation geschuldet. Bakary Touray, bester Schütze, ist vor der Saison zum Ligakonkurrenten Holzkirchen gewechselt. Schon länger verletzt sind Sven Jaijcinovic und Ivan Bacak. So fehlen derzeit die drei Toptorschützen der Aufstiegssaison. „Wir beklagen uns nicht, denn in unserer oberbayerischen Multi-Kulti-Truppe gibt es immer noch genügend gute Spieler“, sagt Abteilungsleiter Thomas Herdl. „Wir haben öfter 1:0 gewonnen, aber mit diesem Resultat umgekehrt auch einige Male verloren, wie zuletzt in Grünwald trotz gefühlt 70 Prozent Ballbesitz“, beschreibt er den erzwungenen Minimalismus.

Rückblickend auf den 4:2-Sieg vor einer Woche gegen Holzkirchen geht Schwaigs Spielertrainer Ben Held schon davon aus, „dass dieser auch gut fürs Selbstvertrauen war“. Ein Dutzend aus seinem Kader hat im Donnerstagtraining gefehlt. „Da könnte man fast meinen, nach einem Sieg geht’s nicht so genau“, feixt Held. Er klärt aber auf, „dass zwei in der Zweiten gespielt haben und beruflich welche verhindert waren“. Fehlen wird auf alle Fälle gegenüber der Vorwoche der privat verhinderte Daniel Fichtlscherer. Hinter dem Einsatz von Daniel Georgakos steht noch ein Fragezeichen, weiterhin nicht dabei sind Johannes Hornof, Ricardo Maier und Maxi Hellinger. „Wir müssen nachlegen“, stellt Held klar. Er weiß aber auch, „dass Forstinning das spielt, was wir letzte Saison gespielt haben, aber mit der Einstellung vom letzten Spiel ist schon was möglich“. (Helmut Findelsberger)