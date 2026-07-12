– Foto: Timo Scharer

Im FuPa-Teamcheck zieht Dominik Rometsch, Trainer von 07 Ludwigsburg in der Kreisliga B1 Enz-Murr, Bilanz nach einer erfolgreichen Saison, spricht über den Umbruch nach dem Ende der Kooperation mit dem SGV Freiberg, die Entwicklung der Mannschaft, personelle Veränderungen und die Ziele für die neue Spielzeit.

Mit der Saison 2025/2026 blickt Dominik Rometsch überwiegend zufrieden auf das Erreichte zurück. Die Mannschaft konnte ihre selbst gesteckten Minimalziele erreichen und setzte gleichzeitig ein sportliches Ausrufezeichen.

„Mit der Saison 25/26 sind wir im Großen und Ganzen zufrieden. Positiv war, dass wir unsere Minimalziele erreicht haben: Platz unter den Top 5 und die meisten Punkte seit der Neugründung erreicht“, sagt Dominik Rometsch gegenüber FuPa.

„Sahnehäubchen: Wir haben es zum ersten Mal in der Geschichte geschafft, den Torjäger der Liga zu stellen (Spielertrainer Dominik Rometsch, 33 Tore). Das war insgesamt auch eine unerwartet gute Einzel-, aber vor allem natürlich Teamleistung!“

Trotz der positiven Bilanz sieht Dominik Rometsch weiterhin Verbesserungspotenzial. „Verbessern müssen wir die Trainingsbeteiligung.“

Vorbereitung im Zeichen des Neuanfangs

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 steht für 07 Ludwigsburg ganz im Zeichen eines Umbruchs. Nach dem Ende der Kooperation mit dem SGV Freiberg gilt es, sich sportlich und organisatorisch neu aufzustellen.

„Die diesjährige Vorbereitung steht vollkommen unter dem Stern: Orientierung, Neufindung, Initiierung. Nach der Auflösung der SG mit dem SGV Freiberg müssen wir uns neu orientieren und viel Ambiguitätstoleranz und Geduld beweisen, sowohl als Spieler als auch als Verantwortliche des Vereins.“

Gleichzeitig gab es auch eine Entwicklung, die für neuen Optimismus sorgt.

„Highlight war sicherlich, dass unverhofft Gönner des Traditions-Clubs 07 Ludwigsburg auftauchten, die uns sicherlich einen Push geben werden. Namentlich nenne ich hier stellvertretend Markus Koch, der das Traineramt mit mir zusammen übernimmt!“

Aus Einzelgruppen wurde eine Mannschaft

Besonders stolz ist Dominik Rometsch auf die Entwicklung innerhalb der Mannschaft. Als er 2024 das Traineramt übernahm, habe die Mannschaft vor großen internen Herausforderungen gestanden.

„Als ich als Trainer 2024 ankam, habe ich kein Mannschaftsgefüge vorgefunden, sondern viele Kleingruppen und 'Kleinkriege', viel Unruhe und keine Hierarchie. Nach und nach wurden Spieler, Spaltpilze und Unruheherde ausgesiebt, sodass am Ende der Saison eine sehr homogene Truppe auf dem Platz stand, mit Rollenverständnis und Teamgeist. Der 5:3-Sieg in Hoheneck war die Krönung der bisherigen Entwicklung und ein absolutes Highlight!“

Einen Spieler möchte der Trainer dennoch ausdrücklich hervorheben.

„Wenn ich einen Spieler herausheben muss, dann würde ich Oktay Mavmuti nennen. Unser junger Torwart hat sich in dieser Saison zu einem der besten Torhüter der Liga entwickelt. Durch Beständigkeit, regelmäßiges Training, Vertrauen und viel Spielpraxis hat er eine hervorragende Entwicklung genommen. Weiter so!“

Beständigkeit als Schlüssel für die Zukunft

Für die kommende Saison steht weniger ein konkreter Tabellenplatz als vielmehr die nachhaltige Weiterentwicklung des Vereins im Mittelpunkt.

„Die Zielsetzung für die neue Saison lautet: möglichst an die positive Entwicklung der letzten Saison anknüpfen, Beständigkeit im Kader, in der Spielweise und den äußeren Gegebenheiten. Hier vor allem eine adäquate und nachhaltige Heimat (neben dem Ludwig-Jahnstadion) zu finden.“

Nach dem Ende der Kooperation mit dem SGV Freiberg soll die Mannschaft ihren eingeschlagenen Weg fortsetzen und gleichzeitig die organisatorischen Herausforderungen meistern.

Zwei Mannschaften im Favoritenkreis

Im Titelrennen sieht Dominik Rometsch zwei Teams besonders gut aufgestellt.

„TSV Ludwigsburg, da sie diese Saison schon punktgleich mit dem Tabellenführer waren und sich immer weiter verstärken, sowie VfB Tamm, da sie einen Kreisliga-A-tauglichen Kader haben.“

Markus Koch verstärkt das Trainerteam

Bei den personellen Veränderungen gibt es derzeit noch viele offene Gespräche. Fest steht bislang allerdings eine wichtige Personalie.

„Es gibt aktuell viele Gespräche und Überlegungen und es wird sicherlich ein paar personelle Veränderungen geben. Zu nennen ist aktuell aber nur eine bedeutende Personalie: Markus Koch, der mit mir zusammen das Traineramt übernimmt.“

Mit dem neuen Trainerduo möchte sich der Verein für die kommenden Aufgaben breiter aufstellen.

Zeitspiel-Regel überzeugt mehr als zusätzliche Pausen

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft bewertet Dominik Rometsch nicht alle Neuerungen gleich.

„Die Trinkpause ist bei Hitze um die 30 Grad gut und angemessen, wurde aber in den unteren Ligen schon länger so praktiziert. Eine generelle Pause nach 22 Minuten hingegen ist völlig unnötig. Da sind selbst die Kreisliga-Spieler zu gut trainiert, um schon eine Pause zu benötigen. Es stört den Spielfluss und steht einer weiteren guten Regeländerung entgegen: Zeitspiel. Die neue Regelung ist transparent, macht Sinn und beschleunigt das Spiel.“

Verein vor wichtigen Entscheidungen

Auch abseits des Platzes stehen bei 07 Ludwigsburg wichtige Themen auf der Agenda. Mit dem neuen Trainerteam, der Suche nach einem Ausweichplatz und dem Ende der Kooperation mit dem SGV Freiberg befindet sich der Verein in einer Phase der Neuorientierung. Gleichzeitig soll auf den sportlichen Fortschritten der vergangenen Saison aufgebaut werden.