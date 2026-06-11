Orhan Yildiz übernimmt beim DSK Köln

Metin Yüksel wird neuer Abteilungsleiter – Verein sucht weitere Spieler für den Neuaufbau in der Kreisliga B. Beim DSK Köln beginnt nach dem knapp geschafften Klassenerhalt ein neues Kapitel. Nach einer kräftezehrenden Rückrunde, die erst am letzten Spieltag mit dem Verbleib in der Kreisliga B erfolgreich abgeschlossen werden konnte, haben sich Verein und Trainerteam einvernehmlich auf eine Trennung verständigt.

Mit Blick auf die kommende Spielzeit stellt sich der DSK Köln personell neu auf. Als neuer Abteilungsleiter übernimmt Metin Yüksel die sportliche Verantwortung. Yüksel verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk im Kölner Amateurfußball und soll die sportliche Neuausrichtung des Vereins maßgeblich mitgestalten.

Cheftrainer Erkan Daskin, Co-Trainer Mehmet Daskin sowie Betreuer Kürsat Celik beenden ihre Tätigkeit beim DSK Köln. Der Verein bedankt sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz und ihr Engagement in einer sportlich herausfordernden Saison.

An der Seitenlinie übernimmt künftig Orhan Yildiz das Kommando. Mit Yildiz verpflichtet der DSK Köln einen erfahrenen Fußballfachmann, der auf zahlreiche Stationen im Jugend- und Seniorenbereich zurückblicken kann. Unter anderem war er bei den Nachwuchsmannschaften des FC Rheinsüd Köln und von Ford Niehl tätig, ehe er bei Vereinen wie dem VfR Bachem, VTA Bonn, FC Flerzheim, SC Brühl II und zuletzt in Meschenich Verantwortung übernahm. Insgesamt stand Yildiz bislang in 179 Pflichtspielen als Trainer an der Seitenlinie und bringt damit die Erfahrung mit, den angekündigten Neuaufbau beim DSK Köln federführend zu gestalten.

Gemeinsam mit der sportlichen Leitung arbeitet der neue Cheftrainer bereits an der Zusammenstellung des Kaders für die kommende Saison. Neben den bereits definierten Transferzielen sucht der Verein weitere Spieler, die den Neuaufbau in der Kreisliga B aktiv mitgestalten möchten. Gesucht werden ambitionierte, zuverlässige und mannschaftsdienliche Spieler, die sich mit den Zielen des Vereins identifizieren und Teil einer langfristigen Entwicklung werden möchten.

Kontinuität bleibt hingegen auf einer wichtigen Position erhalten: Team-Manager Peter Schiffer, seit vielen Jahren eine feste Größe beim DSK Köln, wird seine Tätigkeit auch in der kommenden Saison fortführen und die Mannschaft weiterhin organisatorisch begleiten.

Mit der Neubesetzung der sportlichen Führung und der Verpflichtung von Orhan Yildiz möchte der DSK Köln die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft schaffen und die Weichen für eine nachhaltige sportliche Entwicklung stellen.