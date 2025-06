Orhan Akkurt übernimmt TuS Holzkirchen

Aus Rainer Elfinger wird Orhan Akkurt: Der TuS Holzkirchen hat nach der Absage des vermeintlich neuen Trainers schnell einen Ersatz gefunden.

Nach der Absage des designierten Trainers Rainer Elfinger hat der TuS Holzkirchen einen neuen Trainer gefunden. Orhan Akkurt wird der neue Coach an der Holzkirchner Haid㈠straße. „Uns hat die kurzfristige Absage von Rainer Elfinger in eine erhebliche Drucksituation gebracht“, gesteht Holzkirchens Sportlicher Leiter Joe Albersinger. „Wir haben das Ganze aber sehr gut gelöst und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Orhan.“

Der neue Übungsleiter der Grün-Weißen ist in der oberbayerischen Fußballwelt sicherlich kein Unbekannter. Als Spieler schürte der 39-Jährige seine Fußballschuhe unter anderem für den SV Heimstetten, Wacker Burghausen, den SV Pullach oder den FC Ismaning. Er spielte in der Regionalliga sowie viele Jahre in der Bayern- und Landesliga und machte sich dort als überaus erfolgreicher Torjäger einen Namen. Als Trainer betreute Akkurt unter anderem Pullach und Dachau 65 in der Bayernliga, zuletzt die U19 von Türkgücü München (Bayernliga).

„Wir hatten sehr gute Erstgespräche“, betont Akkurt. „Es war alles natürlich sehr spontan, aber Holzkirchen hat ein tolles Umfeld und eine junge, gute Mannschaft.“ Trotzdem will der neue Coach erst einmal an der Haidstraße ankommen. Ein konkretes Ziel für die kommende Saison gäbe es daher vorerst nicht. „Wir werden hart arbeiten und dann versuchen, eine gute Saison zu spielen“, sagt Akkurt.

Gleiches wünscht sich natürlich auch Albersinger. „Wir sind davon überzeugt, dass er die Spieler weiterentwickelt und mit der Mannschaft den nächsten Schritt machen wird.“ Vor allem dürften aber alle im Umfeld des TuS Holzkirchen hoffen, dass nach den turbulenten Tagen zuletzt wieder etwas mehr Ruhe an der Haidstraße einkehren wird.

Markus Eham