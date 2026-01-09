Ordentlicher Auftritt reicht nicht: MSV Duisburg unterliegt Hannover

Der erste Testspielgegner in der Rückrundenvorbereitung hatte es direkt in sich. Im Trainingslager in der Türkei bekam es der MSV Duisburg mit Zweitliga-Aufstiegskandidat Hannover 96 zu tun. Gegen die Niedersachsen stand das Team von Dietmar Hirsch über lange Zeit defensiv sattelfest, musste in der Schlussphase aber doch noch zwei Gegentreffer schlucken.
Die Hannoveraner agierten von Beginn an mit mehr Ballbesitzphasen, suchten gegen oftmals tief stehende Zebras noch die entscheidenden Lücken. Die größte Möglichkeit der Anfangsphase entfiel auf Noel Aseko, der freistehend vor Maximilian Braune an einem herausragenden Reflex des Keepers scheiterte (9.). Viel mehr passierte in den Gefahrenräumen auf beiden Seiten nicht mehr. Beide Seiten näherten sich dem anvisierten Gehäuse mit den gelegentlichen Standardsituationen an, kurz vor Halbzeitpfiff verfehlte für die Duisburger noch Leon Müller mit seinem Versuch das Gehäuse nur knapp (42.).
Auch im zweiten Durchgang präsentierten die beiden Mannschaften zwar keinen fußballerischen Leckerbissen, optische Vorteile gehörten aber weiterhin dem Zweitligisten. Besonders zwingende Möglichkeiten ergaben sich hüben wie drüben aber weiterhin nicht, erst in der Schlussphase wurden die Zebras dann doch noch einmal überrumpelt. Nach einem feinen Steckpass von Alexander Vogel war Benedikt Pichler alleine auf weiter Flur und spitzelte die Kugel gekonnt an Braune vorbei ins Eck (73.). Sicherlich auch beeinflusst von vielen Personalwechseln auf Duisburger Seite, übernahm Hannover in der Folge noch einmal komplett die Kontrolle und wurde mit einer Einzelaktion belohnt. Kolja Oudenne zog von der linken Seite dynamisch in den Strafraum und streichelte die Kugel mit einem zarten letzten Kontakt vorbei am Keeper über die Linie. Kurz danach war auch schon Schluss. Summa summarum eine ordentliche Härteprüfung für die Duisburger, die in Sachen Matchfitness aber auch noch bis zum Liganeustart gegen den VfB Stuttgart II (18. Januar) ein paar Prozentpunkte drauflegen werden.
Hannover 96 – MSV Duisburg 2:0
Hannover 96: Nahuel Noll, Boris Tomiak (46. Alexander Vogel), Maurice Neubauer, Bastian Allgeier, Virgil Ghita, Williams Kokolo, Enzo Leopold, Noel Aseko Nkili, Kolja Oudenne, Benedikt Pichler, Daisuke Yokota - Trainer: Christian Titz
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter (76. Niklas Jessen), Alexander Hahn (64. Ben Schlicke), Can Coskun (77. Gabriel Sadlek), Leon Müller (76. Florian Egerer), Christian Viet (64. Jesse Tugbenyo), Aljaz Casar (77. Steffen Meuer), Patrick Sussek (64. Florian Krüger), Maximilian Dittgen (46. Conor Noß), Lex-Tyger Lobinger (77. Thilo Töpken) - Trainer: Dietmar Hirsch
Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Benedikt Pichler (73.), 2:0 Kolja Oudenne (88.)
