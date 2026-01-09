Knappe Niederlage des MSV Duisburger im Trainingslager gegen Hannover 96. – Foto: IMAGO/ Nico Herbertz

Ordentlicher Auftritt reicht nicht: MSV Duisburg unterliegt Hannover 3. Liga: Am Ende einer aufopferungsvollen Defensivleistung musste sich der MSV Duisburg dem Zweitligisten Hannover 96 mit 0:2 geschlagen geben. Verlinkte Inhalte 2. Bundesliga 3. Liga Hannover 96 MSV Duisburg

Der erste Testspielgegner in der Rückrundenvorbereitung hatte es direkt in sich. Im Trainingslager in der Türkei bekam es der MSV Duisburg mit Zweitliga-Aufstiegskandidat Hannover 96 zu tun. Gegen die Niedersachsen stand das Team von Dietmar Hirsch über lange Zeit defensiv sattelfest, musste in der Schlussphase aber doch noch zwei Gegentreffer schlucken.

Braune hält zunächst die Null spektakulär Heute, 10:00 Uhr Hannover 96 Hannover 96 MSV Duisburg MSV Duisburg 2 0 Die Hannoveraner agierten von Beginn an mit mehr Ballbesitzphasen, suchten gegen oftmals tief stehende Zebras noch die entscheidenden Lücken. Die größte Möglichkeit der Anfangsphase entfiel auf Noel Aseko, der freistehend vor Maximilian Braune an einem herausragenden Reflex des Keepers scheiterte (9.). Viel mehr passierte in den Gefahrenräumen auf beiden Seiten nicht mehr. Beide Seiten näherten sich dem anvisierten Gehäuse mit den gelegentlichen Standardsituationen an, kurz vor Halbzeitpfiff verfehlte für die Duisburger noch Leon Müller mit seinem Versuch das Gehäuse nur knapp (42.).