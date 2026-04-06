„Ordentlich was gutzumachen" – Heimstetten will Revanche gegen FCD

Der SV Heimstetten will gegen Deisenhofen punkten. – Foto: Bruno Haelke

So stehen im Duell gegen den Tabellenletzten aus München beim Schlusspfiff in Robin Penski, dem Torschützen des späten 1:0-Siegtreffers, Cedric Ildas und Emil Titze sowie den beiden Debütanten Felix Goebl und Silas Scheuer nicht weniger als fünf Nachwuchskicker auf dem Feld, die eigentlich noch für die A-Junioren auflaufen dürften. „Das war schon ein starkes Zeichen“, findet Cheftrainerin Romert.

In der Schlussphase des jüngsten Auswärtsspiels bei Türkgücü München wird so mancher Fan des SV Heimstetten zur Bank seiner Mannschaft geblickt haben – nur um sicher zu gehen, dass dort wirklich Sarah Romert sitzt, die Cheftrainerin des Bayernligateams, und nicht etwa Florian Kopp. Letzterer betreut die U19 des Vereins, die sich spätestens in dieser Saison zu einer echten Talentschmiede entwickelt hat.

Auch im Heimspiel gegen den FC Deisenhofen an diesem Dienstag um 18.30 Uhr dürfte der SVH wieder auf die Devise „Jugend forscht“ setzen – vermutlich aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie es zuletzt der Fall war. Schließlich fehlten Sarah Romert aufgrund von Ausfällen, Sperren und Verletzungen schlicht die Alternativen. Wie groß die Personalnot war, zeigte der Blick auf die Heimstettner Auswechselbank gegen Türkgücü, auf der beim Anpfiff bloß drei Feldspieler plus Ersatztorwart Fabian Scherger saßen.

Kapitän Steimel kehrt nach seiner Rotsperre zurück

Gegen Deisenhofen dürfte der Kader nun wieder etwas üppiger aussehen. So kehrt nicht nur Kapitän Daniel Steimel nach seiner Rotsperre zurück, sondern auch Mittelfeldregisseur Vitus Vochatzer steht wieder zur Verfügung. Noch ungewiss ist derweil ein Einsatz von Co-Spielertrainer Lukas Riglewski, bei dem sich kurzfristig entscheiden wird, ob es nach einer Sehnenverletzung am Knie schon fürs Comeback reicht. Weiterhin außen vor sind dagegen Severin Müller, Yamin H-Wold und Yannick Günzel, wobei Letzterer am Montag wieder ins Training eingestiegen ist.

Gerade Lukas Riglewski wäre für seine Mannschaft aber von enormer Bedeutung. Denn ohne den 17-Tore-Mann offenbarte der Tabellenfünfte in den vergangenen Wochen gehörige Abschlussschwächen. So gelangen dem SVH in den jüngsten vier Spielen lediglich drei Tore. Da zugleich jedoch die Defensive ungewohnt stabil stand und zuletzt dreimal zu Null spielte, dauert der Höhenflug des Clubs weiter an: In diesem Jahr ist Heimstetten in sechs Spiele noch ungeschlagen.

Etwas anders sieht es da beim Gegner aus. So hat der FC Deisenhofen heuer von sieben Spielen nur zwei gewonnen. In der Folge ist die Mannschaft von Trainer Andreas Pummer in der Tabelle auf Rang sechs abgerutscht – nunmehr einen Punkt hinter dem SVH. Dieser hatte im Hinspiel der zwei Landkreis-Clubs noch mit 0:1 das Nachsehen, wobei ihre Elf damals „sehr großes Unvermögen“ offenbart habe, sagt Sarah Romert. „Da haben wir also noch ordentlich was gutzumachen.“