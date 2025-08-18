„Ordentlich Feuer“ – Moorenweis kämpft sich nach Rückstand in Eichenau zurück

Die Fußballer des FC Eichenau. – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Nach den ersten 45 Minuten sah es nicht so aus, als würde Moorenweis beim Derby in Eichenau etwas holen können. Doch dann kam es ganz anders.

Eichenau – Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui. So lassen sich die 90 Derby-Minuten beim FC Eichenau aus Sicht des TSV Moorenweis zusammenfassen. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung gewann die Mannschaft von TSV-Trainer Sebastian Baumert beim FC Eichenau auch in der Höhe verdient mit 5:2 (0:2). Gestern, 15:00 Uhr FC Eichenau Eichenau TSV Moorenweis Moorenweis 2 5 Abpfiff

Während die siegreichen Moorenweiser in Schlagdistanz zum ungeschlagenen Spitzenduo aus Fuchstal und Unterpfaffenhofen rangieren, haben die Starzelbacher nach der dritten Niederlage in Folge nun die Rote Laterne inne. War Coach Sebastian Schmeiser mit der starken ersten Halbzeit sehr zufrieden, stufte er die zweiten 45 Minuten als „nicht Kreisliga-tauglich" ein. Bei Baumert war es genau umgekehrt.