„Ordentlich Feuer“ – Moorenweis kämpft sich nach 0:2-Rückstand in Eichenau zurück

Nach den ersten 45 Minuten sah es nicht so aus, als würde Moorenweis beim Derby in Eichenau etwas holen können. Doch dann kam es ganz anders.

Eichenau – Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui. So lassen sich die 90 Derby-Minuten beim FC Eichenau aus Sicht des TSV Moorenweis zusammenfassen. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung gewann die Mannschaft von TSV-Trainer Sebastian Baumert beim FC Eichenau auch in der Höhe verdient mit 5:2 (0:2). Während die siegreichen Moorenweiser in Schlagdistanz zum ungeschlagenen Spitzenduo aus Fuchstal und Unterpfaffenhofen rangieren, haben die Starzelbacher nach der dritten Niederlage in Folge nun die Rote Laterne inne. War Coach Sebastian Schmeiser mit der starken ersten Halbzeit sehr zufrieden, stufte er die zweiten 45 Minuten als „nicht Kreisliga-tauglich“ ein. Bei Baumert war es genau umgekehrt.

Die Hausherren führten nach einem sehenswerten 20-Meter-Schlenzer von Nico Stotz (19.) und einem trockenen Volleyknaller von Nick Sander (27.) mit 2:0. In der Halbzeitpause habe es „ordentlich Feuer“ gegeben, gewährte Baumert einen kleinen Einblick in seine Kabinenansprache. „Dann haben wir es überragend gespielt.“ Binnen zehn Minuten drehten Benedikt Dumhard (58.), der kurz zuvor eingewechselte Moritz Furtner (65.) und Elias Dietrich (68.) das Spiel zu Gunsten der Gäste. „Bei uns haben sich einige entschieden, etwas weniger zu machen“, schimpfte Schmeiser. Die Hausherren brachen regelrecht auseinander und hatten nichts mehr zuzusetzen.

Die nicht nachlassenden Moorenweiser erhöhten die Schlagzahl und schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Mit einem gefühlvollen Heber sorgte Benedikt Dumhard für die Vorentscheidung (73.). Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Thomas Sonnleitner (Lenggries) machte auch Elias Dietrich mit einem Flugkopfball seinen Doppelpack perfekt. Beide Treffer bereitete der mitspielende Co-Trainer Sebastian Bonfert mustergültig vor. (Dirk Schiffner)