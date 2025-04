Ratingen hinkt in dieser Saison den Erwartungen hinterher. – Foto: Jens Terhardt

Ordentlich darf Ratingen 04/19 nicht reichen Beim 1:1 gegen den 1. FC Kleve kann man den Ratinger Oberliga-Fußballern das Bemühen nicht absprechen. Für Spieler, die sich für einen neuen Vertrag anbieten sollten, ist das aber nicht ausreichend. Nur wenige können dabei überzeugen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Ratingen 1. FC Kleve

Ordentlich. Bemüht. Anständig. Gäbe es bei Ratingen 04/19 eine Personalabteilung, hätte sie vielleicht eines dieser Attribute gewählt für den Heim-Auftritt in der Oberliga Niederrhein gegen den 1. FC Kleve. Müsste man das 1:1 direkter beschreiben, wäre das Fazit wohl: Das war arg wenig. Zumindest für ein Team, das in der Erwartungshaltung zusammengestellt worden war, einen Rang unter den Top-Fünf anzugreifen und qualitativ und in der Breite verstärkt zu sein schien.

Fr., 11.04.2025, 19:30 Uhr Ratingen 04/19 Ratingen 1. FC Kleve 1. FC Kleve 1 1 Abpfiff Gemessen am aktuellen Tabellenplatz acht und angesichts einiger Ausfälle – nur sechs Feldspieler saßen auf der Bank, unter anderem fehlte auch Ex-Profi Sven Kreyer – war das Spiel gegen den zu diesem Zeitpunkt Zwölften allerdings wohl eher das, was in der derzeitigen Situation zu erwarten ist. Weder nach unten noch nach oben geht für die Ratinger sieben Spieltage vor Saisonende noch Entscheidendes, das ist der Spannung sicher nicht zuträglich.

Dennoch durfte gegen ein – ebenfalls ersatzgeschwächtes – Kellerkind gerade in einem Heimspiel eine Reaktion auf das 0:4 aus der Vorwoche beim SC St. Tönis erwartet werden. Das war nicht der Fall. Bedenklich auch angesichts der Tatsache, dass Trainer Peter Radojewski schon vor Monaten angekündigt hat, die Rest-Saison neben der reinen Ergebnisjagd auch als Casting zu sehen für die kommende Spielzeit. Mit einer Leistung mit dem Prädikat „ordentlich“ drängt man sich aber in der Regel nicht für die Zukunft auf. Natürlich muss man 04/19 zugute halten, dass es in dieser Form selten bis gar nicht zusammengespielt hat. Durch die Ausfälle der Innenverteidiger Phil Spillmann (gesperrt) und James Shepard (angeschlagen) rückte Linksverteidiger Slone Matondo ins Abwehrzentrum, und da sein Vertreter auf der eigentlichen Position, Birol Can Adibelli, verletzt ist, musste Ali Can Ilbay aus dem rechten Mittelfeld nach hinten links. Gianluca Silberbach bildete mit Matondo das Pärchen in der Innenverteidigung, Clinton Asare war mangels Alternativen alleine auf der Sechs im defensiven Mittelfeld. Den offensiven Part darin übernahmen Rinor Rexha, Edin Hadzibajramovic und Emre Demircan, vor ihnen stürmten Daniel Gorden Raul und Zissis Alexandris erstmals gemeinsam von Anfang an im 4-4-2.