Oranienburger FC jubelt: Eintracht holt den ORAFOL-Pokal

Gruppe A: Gastgeber ohne Gegentor In der Gruppe A setzte der Oranienburger FC Eintracht 1901 früh ein Zeichen. Drei Spiele, drei Siege, 10:1 Tore und neun Punkte bedeuteten einen souveränen Gruppensieg. Eintracht begann mit einem 3:1 gegen den 1. SV Oberkrämer 11, ließ anschließend ein 2:0 gegen den SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf folgen und schloss die Vorrunde mit einem deutlichen 5:0 gegen den SV Altlüdersdorf ab. Dahinter belegte Hohen Neuendorf mit sechs Punkten Rang zwei. Oberkrämer kam auf drei Zähler, Altlüdersdorf blieb punktlos.

Halbfinals: Zwei unterschiedliche Wege ins Endspiel Im ersten Halbfinale traf der SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf auf den TuS 1896 Sachsenhausen. Die Partie blieb torlos, sodass die Entscheidung im Neunmeterschießen fallen musste. Dort behielt Hohen Neuendorf die Nerven und setzte sich durch. Das zweite Halbfinale brachte eine klarere Entscheidung: Der Oranienburger FC Eintracht 1901 gewann mit 3:1 gegen den SV 1920 Zehdenick und bestätigte seine dominante Form auch über die längere Spielzeit.

Gruppe B: Sachsenhausen behauptet sich knapp Die Gruppe B verlief deutlich ausgeglichener. Der TuS 1896 Sachsenhausen sicherte sich mit sechs Punkten und 8:6 Toren den Gruppensieg. Dahinter folgten der SV 1920 Zehdenick und der BSC Fortuna Glienicke mit jeweils vier Punkten, wobei Zehdenick aufgrund des besseren direkten Vergleichs Zweiter wurde. Der FC 98 Hennigsdorf erreichte zwei Punkte und schied aus. Besonders das 3:2 von Fortuna Glienicke gegen Sachsenhausen zeigte, wie eng die Abstände in dieser Gruppe waren.

Platzierungsspiele mit Spannung bis zum Punkt

Auch in den Platzierungsspielen ging es eng zu. Der FC 98 Hennigsdorf gewann das Spiel um Platz sieben gegen den SV Altlüdersdorf nach Neunmeterschießen. Platz fünf sicherte sich der 1. SV Oberkrämer 11 ebenfalls vom Punkt gegen den BSC Fortuna Glienicke. Diese Begegnungen unterstrichen die ausgeglichene Leistungsdichte hinter den Finalisten.

Spiel um Platz drei: Sachsenhausen behält die Nerven

Im Spiel um Platz drei standen sich der TuS 1896 Sachsenhausen und der SV 1920 Zehdenick gegenüber. Nach der regulären Spielzeit fiel keine Entscheidung, sodass erneut das Neunmeterschießen nötig wurde. Sachsenhausen setzte sich dort mit 2:1 durch und sicherte sich den dritten Platz, während Zehdenick nach starkem Turnierverlauf knapp ohne Podestplatz blieb.

Finale: Eintracht setzt den Schlusspunkt

Das Finale entwickelte sich zu einer klaren Angelegenheit. Der Oranienburger FC Eintracht 1901 dominierte das Endspiel gegen den SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf und gewann mit 3:0. Eintracht kontrollierte Tempo und Raum, ließ defensiv kaum etwas zu und nutzte seine Chancen konsequent. Der Gastgeber bestätigte damit seine Überlegenheit aus der Gruppenphase auch im entscheidenden Moment.

Ein Turnier mit klarer Spitze

Das Oberhavel-Hallenmasters 2026 endete mit einem verdienten Sieger. Der Oranienburger FC Eintracht 1901 blieb über den gesamten Turniertag hinweg stabil, effizient und defensiv nahezu unangreifbar. Dahinter zeigten Hohen Neuendorf, Sachsenhausen und Zehdenick starke Leistungen, die das Niveau des Turniers unterstrichen. Die MBS Arena erlebte einen Hallenfußballabend, der durch Struktur, Spannung und klare sportliche Aussagen überzeugte.