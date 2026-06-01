Oranienburger FC II in Torlaune, Storkower SC nicht zu stoppen

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Oranienburger FC Eintracht 1901 II – SG Einheit Zepernick 1925 II 7:1
Die Reserve des Oranienburger FC Eintracht feierte einen überzeugenden Kantersieg. Etondo Nickel Nogha brachte die Gastgeber bereits in der 5. Minute in Führung. Dennis Dombert erhöhte in der 36. Minute, ehe Tim Meyer mit Treffern in der 39. und 48. Minute auf 4:0 stellte. André Tschanter verkürzte in der 53. Minute für die Gäste, doch Diawoye Toure in der 56. Minute sowie Etondo Nickel Nogha mit seinem zweiten Treffer in der 61. Minute sorgten schnell wieder für klare Verhältnisse. Efe Sahin setzte in der 69. Minute den Schlusspunkt zum 7:1. Kurz vor dem Ende sah Sourakata Yattera in der 89. Minute die Gelb-Rote Karte.
SpG Lichterfelde/Finow – FC Kremmen 1920 3:2
Die SpG Lichterfelde/Finow legte den Grundstein für den Heimsieg bereits in der ersten Halbzeit. Frank Niemann verwandelte in der 5. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Dwayn Kaßner erhöhte in der 18. Minute auf 2:0, bevor Tobias Köpnick in der 45. Minute das dritte Tor nachlegte. Nach dem Seitenwechsel machte es der FC Kremmen noch einmal spannend: Marvin Prien verkürzte in der 47. Minute und traf in der 73. Minute erneut. Zum Ausgleich reichte es für die Gäste jedoch nicht mehr.
Löwenberger SV – FSV Bernau II 2:3
Der FSV Bernau II drehte eine umkämpfte Partie in der Schlussphase. Tim Maasch brachte den Löwenberger SV in der 19. Minute in Führung, Tom Richter glich zehn Minuten später aus. Fin Neye stellte in der 34. Minute den alten Abstand wieder her. Lange sah es nach einem Heimsieg aus, ehe Stefan Schulz in der 76. Minute zum 2:2 traf. Pascal Hermann sorgte schließlich in der 80. Minute mit dem Siegtreffer für die Gäste.
FSV Fortuna Britz 90 – SG Grün-Weiß Bärenklau 0:1
Ein früher Treffer entschied die Begegnung zugunsten der SG Grün-Weiß Bärenklau. Luc Springer erzielte bereits in der 8. Minute das Tor des Tages. Die Partie war zudem von zwei Platzverweisen geprägt. Paul Halgato-Jung sah in der 28. Minute auf Seiten des FSV Fortuna Britz 90 die Rote Karte. Auch die Gäste mussten die Partie nach dem Platzverweis gegen David Lorenz in der 69. Minute in Unterzahl beenden, brachten den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit.
SV Grün-Weiß Bergfelde – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III 4:0
Der SV Grün-Weiß Bergfelde feierte einen souveränen Heimerfolg. Fabian Mechelke brachte seine Mannschaft in der 35. Minute in Führung. Noch in derselben Minute erhöhte Emilio Mattner auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel traf Tim Michel-Tiedtke in der 60. Minute zum dritten Mal für die Gastgeber, ehe Mert Cetin in der 75. Minute den 4:0-Endstand herstellte.
SV Eintracht Bötzow – FSV Basdorf 0:2
Lange Zeit hielten die Gastgeber die Partie offen, ehe der FSV Basdorf zuschlug. Max Prollius erzielte in der 48. Minute die Führung für die Gäste. In der dritten Minute der Nachspielzeit machte Mamoudou Camara mit dem zweiten Treffer alles klar und sicherte den Auswärtssieg.
TSG Fortuna 21 Grüneberg – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 1:0
In einer engen Begegnung fiel die Entscheidung kurz nach dem Seitenwechsel. Kevin Dahms erzielte in der 48. Minute das einzige Tor des Tages und bescherte der TSG Fortuna 21 Grüneberg damit einen knappen Heimsieg.
SV Glienicke/Nordbahn – FC Falkenthaler Füchse 1994 2:4
Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Duell mit sechs Treffern. Hendrik Güttler brachte den SV Glienicke/Nordbahn in der 8. Minute in Führung. Bjarne Lindner glich in der 17. Minute aus, bevor Max Schläwicke die Gäste mit Treffern in der 31. und 54. Minute auf die Siegerstraße brachte. Ilyas Abdurrahman Salzmann verkürzte in der 81. Minute noch einmal für die Gastgeber. In der Nachspielzeit machte Max Schläwicke mit seinem dritten Treffer in der 90.+3 Minute alles klar und besiegelte den Auswärtserfolg der Falkenthaler Füchse.
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FV Erkner 1920 II – VfB Steinhöfel 1:3
Der VfB Steinhöfel sicherte sich mit einer konzentrierten Leistung drei Auswärtspunkte. Dominik Ebert brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lucas Oegel in der 57. Minute auf 2:0. Robert Krips sorgte in der 71. Minute mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung. Maximilian Friedrich gelang in der 89. Minute noch der Ehrentreffer für den FV Erkner 1920 II zum 1:3-Endstand.
SpG Tauche/Ahrensdorf – SG Müncheberg 5:2
Die SpG Tauche/Ahrensdorf feierte einen Heimsieg in einer torreichen Begegnung. Christian Grahlow traf bereits in der 6. Minute zur Führung, ehe Niklas Voß in der 15. Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause kamen die Gäste durch ein Eigentor von Christian Grahlow in der ersten Minute der Nachspielzeit auf 1:2 heran. Matti Bienwald stellte in der 52. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Collin-Matthias Gathow verkürzte in der 64. Minute noch einmal, doch Tim Liske entschied die Partie mit Treffern in der 70. und 82. Minute zugunsten der Gastgeber.
SG 47 Bruchmühle – FC Strausberg II 4:0
Die SG 47 Bruchmühle ließ dem FC Strausberg II keine Chance. Tom Stemmer brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung. Devrig Hemberger erhöhte in der 36. Minute auf 2:0 und legte in der 61. Minute seinen zweiten Treffer nach. Nur drei Minuten später stellte Tobias Menning in der 64. Minute den klaren 4:0-Endstand her.
SV Rot-Weiß Reitwein – SV 1919 Woltersdorf 5:2
Arsalan Mohamadi war der überragende Mann beim deutlichen Heimsieg des SV Rot-Weiß Reitwein. Er brachte seine Mannschaft in der 22. Minute in Führung und erhöhte mit weiteren Treffern in der 28. und 37. Minute auf 3:0. Maurice Buley verkürzte in der 49. Minute für die Gäste. Oliver Müller stellte in der 66. Minute auf 4:1, ehe Arsalan Mohamadi in der 72. Minute seinen vierten Treffer des Tages erzielte. Robin Habrich gelang in der 85. Minute noch Ergebniskosmetik zum 2:5.
SpG Hennickendorf/Rehfelde – FC Union Frankfurt 3:2
Die Zuschauer sahen eine spannende Partie mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Die Führung fiel in der 16. Minute durch ein Eigentor von Jonas Tornau. Ben Kulla erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Steve Otto brachte den FC Union Frankfurt mit Treffern in der 25. und 63. Minute zurück ins Spiel und sorgte für den Ausgleich. Die Entscheidung fiel in der 74. Minute, als Tony Frontzek einen Foulelfmeter zum 3:2-Sieg verwandelte.
Storkower SC – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II 5:1
Der Storkower SC setzte sich klar gegen die Gäste durch. Riccardo Pathe traf bereits in der 1. Minute zur Führung. Ronny Schmidtke gelang in der 20. Minute der Ausgleich für Petershagen/Eggersdorf. Nach der Pause brachte Riccardo Pathe seine Mannschaft in der 49. Minute erneut in Front. Pascal Hecker erhöhte in der 61. Minute auf 3:1, bevor Riccardo Pathe in der 67. Minute seinen dritten Treffer des Tages erzielte. Louis Marx setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 5:1.
FC Neuenhagen 1913 – BSG Pneumant Fürstenwalde 4:2
Der FC Neuenhagen 1913 drehte nach einem frühen Rückstand die Partie. Marten Eppert brachte die Gäste bereits in der 2. Minute in Führung. Connor Jason Pistor glich in der 9. Minute aus, ehe Janne Köppen nur drei Minuten später das 2:1 erzielte. Connor Jason Pistor erhöhte in der 28. Minute auf 3:1. Marten Eppert brachte die BSG Pneumant Fürstenwalde mit seinem zweiten Treffer in der 73. Minute noch einmal heran. Mattes Rottstock machte in der 83. Minute jedoch alles klar und sicherte den Gastgebern den 4:2-Erfolg.
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