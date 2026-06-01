Oranienburger FC II in Torlaune, Storkower SC nicht zu stoppen

Ostbrandenburgliga

FV Erkner 1920 II – VfB Steinhöfel 1:3

Der VfB Steinhöfel sicherte sich mit einer konzentrierten Leistung drei Auswärtspunkte. Dominik Ebert brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lucas Oegel in der 57. Minute auf 2:0. Robert Krips sorgte in der 71. Minute mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung. Maximilian Friedrich gelang in der 89. Minute noch der Ehrentreffer für den FV Erkner 1920 II zum 1:3-Endstand.

SpG Tauche/Ahrensdorf – SG Müncheberg 5:2

Die SpG Tauche/Ahrensdorf feierte einen Heimsieg in einer torreichen Begegnung. Christian Grahlow traf bereits in der 6. Minute zur Führung, ehe Niklas Voß in der 15. Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause kamen die Gäste durch ein Eigentor von Christian Grahlow in der ersten Minute der Nachspielzeit auf 1:2 heran. Matti Bienwald stellte in der 52. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Collin-Matthias Gathow verkürzte in der 64. Minute noch einmal, doch Tim Liske entschied die Partie mit Treffern in der 70. und 82. Minute zugunsten der Gastgeber.

SG 47 Bruchmühle – FC Strausberg II 4:0

Die SG 47 Bruchmühle ließ dem FC Strausberg II keine Chance. Tom Stemmer brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung. Devrig Hemberger erhöhte in der 36. Minute auf 2:0 und legte in der 61. Minute seinen zweiten Treffer nach. Nur drei Minuten später stellte Tobias Menning in der 64. Minute den klaren 4:0-Endstand her.

SV Rot-Weiß Reitwein – SV 1919 Woltersdorf 5:2

Arsalan Mohamadi war der überragende Mann beim deutlichen Heimsieg des SV Rot-Weiß Reitwein. Er brachte seine Mannschaft in der 22. Minute in Führung und erhöhte mit weiteren Treffern in der 28. und 37. Minute auf 3:0. Maurice Buley verkürzte in der 49. Minute für die Gäste. Oliver Müller stellte in der 66. Minute auf 4:1, ehe Arsalan Mohamadi in der 72. Minute seinen vierten Treffer des Tages erzielte. Robin Habrich gelang in der 85. Minute noch Ergebniskosmetik zum 2:5.

SpG Hennickendorf/Rehfelde – FC Union Frankfurt 3:2

Die Zuschauer sahen eine spannende Partie mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Die Führung fiel in der 16. Minute durch ein Eigentor von Jonas Tornau. Ben Kulla erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Steve Otto brachte den FC Union Frankfurt mit Treffern in der 25. und 63. Minute zurück ins Spiel und sorgte für den Ausgleich. Die Entscheidung fiel in der 74. Minute, als Tony Frontzek einen Foulelfmeter zum 3:2-Sieg verwandelte.

Storkower SC – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II 5:1

Der Storkower SC setzte sich klar gegen die Gäste durch. Riccardo Pathe traf bereits in der 1. Minute zur Führung. Ronny Schmidtke gelang in der 20. Minute der Ausgleich für Petershagen/Eggersdorf. Nach der Pause brachte Riccardo Pathe seine Mannschaft in der 49. Minute erneut in Front. Pascal Hecker erhöhte in der 61. Minute auf 3:1, bevor Riccardo Pathe in der 67. Minute seinen dritten Treffer des Tages erzielte. Louis Marx setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 5:1.

FC Neuenhagen 1913 – BSG Pneumant Fürstenwalde 4:2

Der FC Neuenhagen 1913 drehte nach einem frühen Rückstand die Partie. Marten Eppert brachte die Gäste bereits in der 2. Minute in Führung. Connor Jason Pistor glich in der 9. Minute aus, ehe Janne Köppen nur drei Minuten später das 2:1 erzielte. Connor Jason Pistor erhöhte in der 28. Minute auf 3:1. Marten Eppert brachte die BSG Pneumant Fürstenwalde mit seinem zweiten Treffer in der 73. Minute noch einmal heran. Mattes Rottstock machte in der 83. Minute jedoch alles klar und sicherte den Gastgebern den 4:2-Erfolg.

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