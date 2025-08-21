Oranienburger FC Eintracht und BSC Preußen 07 eröffnen die Saison

– Foto: Jens Kilisch

Die Brandenburgliga eröffnet die Saison 2025/2026 mit einem prall gefüllten Auftaktspieltag. Nach der Sommerpause greifen alle 16 Mannschaften wieder ins Geschehen ein. Mit dabei sind zwei Aufsteiger sowie zwei Absteiger, die frischen Wind in die Liga bringen. Viele Duelle versprechen bereits zum Start Brisanz, zumal sich einige Teams in der Vorsaison ein enges Rennen im Tabellenmittelfeld geliefert hatten.

Der Oranienburger FC Eintracht 1901 beendete die Vorsaison auf Rang 4 und zählte damit zu den stärksten Teams der Liga. Zum Auftakt trifft Oranienburg auf den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow, der als Aufsteiger die Spielzeit 2024/2025 auf Rang 14 abschloss. Ein Duell zwischen einem etablierten Spitzenteam und einem Vorjahres-Aufsteiger, das den Auftakt in Oranienburg besonders interessant macht.

---

Der SV Germania 90 Schöneiche schloss die vergangene Saison auf Rang 7 ab und gehörte damit zum oberen Mittelfeld der Tabelle. Am ersten Spieltag empfängt Schöneiche die BSG Stahl Brandenburg, die als Aufsteiger zurück in der Brandenburgliga ist. Ein Duell zweier Mannschaften, die zuletzt in unterschiedlichen Tabellenregionen unterwegs waren.

Der Ludwigsfelder FC tritt nach dem Abstieg aus der NOFV-Oberliga in der Brandenburgliga an. Gleich zum Auftakt wartet ein Vergleich mit dem 1. FC Frankfurt, der in der Vorsaison als Tabellenzweiter den Aufstieg in die Oberliga verpasst hat. Zwei ambitionierte Namen des brandenburgischen Fußballs treffen aufeinander.

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd SV Altlüdersdorf SVA 14:00 PUSH

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd SV Altlüdersdorf SVA 14:00 PUSH

Der Brandenburger SC Süd 05 erreichte in der Saison 2024/2025 Platz 10 und bewegte sich damit im Mittelfeld. Zum Start empfängt der BSC Süd den SV Altlüdersdorf, der als Aufsteiger eine starke Runde spielte und am Ende Sechster wurde. Beide Teams trafen bereits in der Vorsaison aufeinander und sorgten für umkämpfte Partien.

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr TSG Einheit Bernau TSG Bernau MSV 1919 Neuruppin Neuruppin 15:00 live PUSH

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr TSG Einheit Bernau TSG Bernau MSV 1919 Neuruppin Neuruppin 15:00 live PUSH

Die TSG Einheit Bernau musste im Vorjahr zittern und schloss die Saison auf Rang 13 ab. Zum Auftakt empfangen die Bernauer den MSV 1919 Neuruppin, der mit Platz 8 in der oberen Tabellenhälfte zu finden war. Ein interessantes Kräftemessen zwischen zwei Teams, die in der letzten Spielzeit deutlich voneinander getrennt waren.

Der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf spielte 2024/2025 eine starke Saison und landete auf Platz 3. Nun geht es zum Auftakt gegen den Werderaner FC Viktoria 1920, der als Neunter im gesicherten Mittelfeld zu finden war. Ein Duell zweier Vereine, die sich bereits in der vergangenen Spielzeit spannende Begegnungen lieferten.

Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen startet als Aufsteiger in die neue Brandenburgliga-Saison. Gleich am ersten Spieltag steht ein Duell mit dem FSV Union Fürstenwalde an. Es stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die von unterschiedlichen Ausgangspunkten in die Saison gehen.