Oranienburger FC Eintracht - TuS Sachsenhausen: Das Derby elektrisiert

Die Brandenburgliga startet in den 5. Spieltag. Tabellenführer MSV Neuruppin möchte seine weiße Weste behalten, während einige Kellerkinder dringend Punkte brauchen. Die Zuschauer dürfen sich auf packende Partien freuen, in denen oben wie unten jede Szene zählt. Besonders viel Brisanz verspricht das Derby zwischen dem Oranienburger FC Eintracht und dem TuS 1896 Sachsenhausen.

Der SV Germania 90 Schöneiche musste zuletzt beim 2:3 in Blankenfelde-Mahlow eine bittere Niederlage hinnehmen. Zwar konnten Deniz Citlak und Florian Schulte in der Schlussphase noch verkürzen, doch es reichte nicht für Zählbares. Mit nur einem Punkt ist Schöneiche Tabellenfünfzehnter. Gegner SV Grün-Weiss Ahrensfelde holte beim 1:1 in Ludwigsfelde durch den Ausgleichstreffer von Lennard Quanz einen wichtigen Punkt. Mit vier Zählern stehen die Gäste knapp ebenfals in der hinteren Tabellenhälfte. Für beide Teams geht es in diesem direkten Duell um viel – um Anschluss oder ums Abrutschen. ---

Die TSG Einheit Bernau kämpfte sich am vergangenen Spieltag in Sachsenhausen spät zu einem 1:1. Dominic Schöps traf in der Nachspielzeit per Strafstoß und rettete damit einen wichtigen Auswärtspunkt. Mit fünf Zählern steht Bernau im Tabellenmittelfeld. Der 1. FC Frankfurt musste sich nach einer frühen Führung durch Danny Mank gegen Petershagen/Eggersdorf mit einem 1:1 begnügen. Trotzdem bleiben die Frankfurter ungeschlagen und stehen mit acht Punkten auf Rang zwei. Für sie ist der Blick klar nach oben gerichtet. ---

Der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf zeigte in Frankfurt Moral, als Paul Petermann spät zum 1:1 ausglich. Mit fünf Punkten aus vier Spielen liegen die Gastgeber solide im Mittelfeld. Nun wartet die BSG Stahl Brandenburg, die beim 2:4 gegen Aufsteiger Miersdorf/Zeuthen Lehrgeld zahlte. Sebastian Hoyer und Nils Müller hatten für Stahl getroffen, dennoch blieb am Ende eine Niederlage. Mit sechs Punkten rangieren die Brandenburger im Mittelfeld, brauchen nun aber wieder ein Erfolgserlebnis. ---

Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen überraschte zuletzt mit einem 4:2-Sieg bei Stahl Brandenburg. Jonas Greib, Moses Chuks Njoku, Willi Luca Retzlaff und Niklas Goslinowski sorgten für die Treffer des Aufsteigers, der mit sieben Punkten auf Rang vier kletterte. Der Ludwigsfelder FC erkämpfte sich beim 1:1 gegen Ahrensfelde durch ein Tor von Lennard Quanz noch einen Zähler. Mit fünf Punkten liegt Ludwigsfelde derzeit auf Rang elf. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Anschluss an die oberen Plätze herstellen. ---

Der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow gewann zuletzt mit 3:2 gegen Schöneiche, alle drei Treffer erzielte David Nieland. Mit sieben Zählern liegt Preußen gut im Rennen. Doch mit dem MSV Neuruppin wartet der Ligaprimus. Der Tabellenführer feierte beim 3:1 gegen Altlüdersdorf den vierten Sieg in Serie. Viktor Heorhiiev, Kostiantyn Hramatik und Ginel Roland Alfred Ronde drehten die Partie nach Rückstand. Mit zwölf Punkten ist Neuruppin das Maß der Dinge. ---

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr SV Altlüdersdorf SVA Werderaner FC Viktoria 1920 Werder 15:00 PUSH

Der SV Altlüdersdorf lieferte dem Spitzenreiter aus Neuruppin einen harten Kampf, ging durch David Waclawczyk sogar in Führung. Am Ende stand dennoch ein 1:3 und eine Niederlage. Mit nur einem Punkt und der Gelb-Roten Karte für Cedric Krüger steckt der SVA tief im Tabellenkeller. Der Werderaner FC Viktoria siegte knapp mit 1:0 gegen den BSC Süd, Julian Rauch traf per Strafstoß. Mit sieben Punkten aus vier Spielen hat Werder eine starke Ausgangslage und will diese in Altlüdersdorf bestätigen. ---

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd FSV Union Fürstenwalde FSV Union 15:00 PUSH

Der Brandenburger SC Süd 05 musste sich zuletzt in Werder mit 0:1 geschlagen geben, trotz einer engagierten Leistung. Mit sechs Punkten liegt Süd im sicheren Mittelfeld, doch die Ambitionen sind höher. Der FSV Union Fürstenwalde feierte dagegen beim 2:1 gegen Oranienburg den ersten Saisonsieg. Niklas Kosch und ein Eigentor von Dennis Hielscher-Reinelt drehten die Partie. Mit vier Punkten will Union nun in Brandenburg nachlegen. ---

So., 28.09.2025, 14:30 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 14:30 PUSH