Oranienburger FC: „Der Glaube ist der Schlüssel zum Paradies“

Der Oranienburger FC Eintracht 1901 blickt auf eine schwierige Hinserie zurück. Trainer Enis Djerlek äußert sich im FuPa-Teamcheck zum harten Abstiegskampf in der starken Brandenburgliga.
Analyse der sportlichen Krise
Nach 15 Spielen belegt der OFC mit 15 Punkten den 14. Tabellenplatz. Der Trainer macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl, sieht aber keinen Grund für Resignation: „Natürlich hat man sich vor allem eine andere Punktausbeute vorgestellt. Da gibt es jedoch keinen Stachel, der tief sitzt, es gibt nur die Erkenntnis, dass wir in einer starken Liga spielen, wo schon wenige Leerminuten dazu führen können, auf die Verliererstraße zu kommen.“
Defensive Sorgen und mangelnde Kompaktheit
30 Gegentore offenbarten in der ersten Saisonhälfte große Lücken in der Abwehr. „Die Ursachen sind vielschichtig. Wir hatten mehrere Verletzungen, wodurch wir defensiv selten eingespielt waren, und die Integration neuer Spieler braucht ebenfalls seine Zeit, die man im Fußball nicht hat“, erklärt Enis Djerlek. Laut dem Coach fehlte oft die Konzentration und das Glück: „Die Liga ist brutal stark und bestraft sofort jede Schwäche.“
Unbändiger Wille als Trumpf im Keller
Trotz acht Niederlagen sieht der Trainer Zuversicht aus dem Auftreten seiner Mannschaft. Man sei in den meisten Spielen konkurrenzfähig und nah an Punktgewinnen gewesen. „Was uns gefehlt hat, war die Konsequenz in den entscheidenden Momenten, um uns für den Aufwand auch zu belohnen. Genau daran arbeiten wir intensiv“, so Djerlek. Er beschwört den Teamgeist: „Wir geben niemals auf.“
Herausforderungen einer extremen Vorbereitung
Die Winterpause bot kaum Entspannung. „Die Vorbereitung auf die Rückrunde war eine der schwierigsten, die ich als Trainer je erlebt habe“, berichtet der Coach. Extreme Witterung und Krankheitswellen erschwerten die Arbeit. Dennoch lobt er sein Team: „Trotz dieser Herausforderungen stimmt mich sehr positiv, wie viel Fleiß, Begeisterung und unbändiger Wille das Team zeigt, gegen diese Widrigkeiten anzukämpfen.“
Ergebnisse der bisherigen Testspiele
Aufgrund des Wetters konnten nur zwei Partien stattfinden. Gegen Preußen Eberswalde gab es ein 4:6, während man gegen Eintracht Alt Ruppin mit 5:3 gewann. Die Spiele fanden laut dem Trainer auf Schnee oder gefrorenem Boden statt, weshalb die Ergebnisse „nur bedingt aussagekräftig“ seien. Ein weiterer Test ist für Samstag um 14 Uhr auf dem Kunstrasen in der Orafolarena gegen Oberhavel Velten angesetzt. "Sollte das Wetter es zulassen."
Fluktuation im Kader während der Winterpause
In personeller Hinsicht gab es einige Bewegung. Den Verein verlassen haben Hasan Saleh (Fortuna Glienicke), Artur Moge (FV Preussen Eberswalde), Adrian Kupfer (MSV 1919 Neuruppin) sowie Nick Matzat. Im Gegenzug verstärken Aaron Janeck vom Werderaner FC Viktoria 1920 und Nikolaus Zurawik (Fortuna Glienicke) den Kader für die zweite Saisonhälfte.
Fokus auf den Rückrundenauftakt
Am 28. Februar um 15 Uhr gastiert der OFC beim BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow. Die Tabellensituation ändere nichts an der täglichen Arbeit: „Meine Verantwortung auf dem Platz ist es, die Spieler optimal vorzubereiten und das Team zu führen, unabhängig von äußeren Umständen.“ Ziel sei es, stabiler und kompakter zu agieren sowie offensiv zielstrebiger zu werden.
Erfolge im Pokal als Mutmacher
Ein Highlight der bisherigen Saison bleibt der Landespokal. „Positiv hervorzuheben ist unsere Pokalsaison, in der wir bis ins Viertelfinale kamen und sogar einen Regionalligisten ausgeschaltet haben“, sagt Djerlek. Diese Leistung wolle man nun in die Liga übertragen, um bei nur 21 erzielten Treffern die Effizienz zu steigern. Sein abschließendes Credo für den Klassenerhalt lautet: „Der Glaube ist der Schlüssel zum Paradies.“