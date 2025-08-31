Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
„Reichlich Luft nach oben“: Schönaus Siegtorschütze Yasin Demirci (Mitte) gegen die Hertener Linus Arndt (links) und Nico Karlin | Foto: Gerd Gründl
Orakel Knobel behält recht: FC Schönau bezwingt SV Herten mit 1:0
TuS Lörrach-Stetten und FC Zell feiern Kantersiege zum Auftakt +++ David Scheu schießt Aufsteiger SG Stühlingen/Weizen zu Heimerfolg
Mit einem blauen Auge sind die Fußballer des SV Buch, die in der Bezirksliga zu den Top-Favoriten auf den Aufstieg zählen, noch einmal davongekommen. „Es war schon ein etwas glücklicher Sieg für uns“, räumte SVB-Trainer Daniel Pietzke ein. Gegen den frech aufspielenden Aufsteiger parierte der Bucher Torhüter Jannik Strittmatter in der 75. Minute den Strafstoß von Osman Celikel und verhinderte somit den 2:2-Ausgleich. Die Bezirksligapremiere auf dem neuen Bucher Kunstrasenplatz ging für die Gastgeber letztlich gerade noch einmal gut. Denn in der Anfangsphase waren es die Weilheim-Gurtweiler, die der Partie den Stempel aufdrückten und ihre 1:0-Führung durch Lukas Huber hätten ausbauen können. Noch vor dem Seitenwechsel drehte Buch jedoch die Partie und sicherte sich – auch dank Strittmatters Elfmeterparade – den Auftaktsieg.