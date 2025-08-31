 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
„Reichlich Luft nach oben“: Schönaus Siegtorschütze Yasin Demirci (Mitte) gegen die Hertener Linus Arndt (links) und Nico Karlin | Foto: Gerd Gründl
Orakel Knobel behält recht: FC Schönau bezwingt SV Herten mit 1:0

TuS Lörrach-Stetten und FC Zell feiern Kantersiege zum Auftakt +++ David Scheu schießt Aufsteiger SG Stühlingen/Weizen zu Heimerfolg

BZL Hochrhein

Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
FC Schönau
FC SchönauSchönau
SV Herten
SV HertenHerten
1
0
Die Bezirksliga-Fußballer des FC Schönau besiegen zum Auftakt den SV Herten mit 1:0. Die Gäste lassen vor der Pause zu viele Chancen liegen. In der Schlussphase kommt eine neue Regel zur Anwendung. Zum Spielbericht im BZ-Regiofußballportal: Orakel Knobel behält recht: FC Schönau bezwingt SV Herten mit 1:0 (BZ-Plus)

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Lörrach-Stetten
TuS Lörrach-StettenLörrach-St.
SV Blau-Weiß Murg
SV Blau-Weiß MurgMurg
7
1
Abpfiff
Mit einem blauen Auge sind die Fußballer des SV Buch, die in der Bezirksliga zu den Top-Favoriten auf den Aufstieg zählen, noch einmal davongekommen. „Es war schon ein etwas glücklicher Sieg für uns“, räumte SVB-Trainer Daniel Pietzke ein. Gegen den frech aufspielenden Aufsteiger parierte der Bucher Torhüter Jannik Strittmatter in der 75. Minute den Strafstoß von Osman Celikel und verhinderte somit den 2:2-Ausgleich. Die Bezirksligapremiere auf dem neuen Bucher Kunstrasenplatz ging für die Gastgeber letztlich gerade noch einmal gut. Denn in der Anfangsphase waren es die Weilheim-Gurtweiler, die der Partie den Stempel aufdrückten und ihre 1:0-Führung durch Lukas Huber hätten ausbauen können. Noch vor dem Seitenwechsel drehte Buch jedoch die Partie und sicherte sich – auch dank Strittmatters Elfmeterparade – den Auftaktsieg.

Tore: 0:1 Huber (16.), 1:1 Lehmann (33.), 2:1 Vögele (38.). Rot: Merz (90.+5/Weilheim-Gurtweil/grobes Foul). Bes.: Strittmatter (Buch) hält FE von Celikel (75.).

Zum kompletten Spieltagsbericht im BZ-Regiofußballportal: TuS Lörrach-Stetten und FC Zell feiern Kantersiege zum Auftakt (BZ-Plus)

