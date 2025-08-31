Orakel Knobel behält recht: FC Schönau bezwingt SV Herten mit 1:0

Tore: 0:1 Huber (16.), 1:1 Lehmann (33.), 2:1 Vögele (38.). Rot: Merz (90.+5/Weilheim-Gurtweil/grobes Foul). Bes.: Strittmatter (Buch) hält FE von Celikel (75.). Zum kompletten Spieltagsbericht im BZ-Regiofußballportal: TuS Lörrach-Stetten und FC Zell feiern Kantersiege zum Auftakt (BZ-Plus)

Mit einem blauen Auge sind die Fußballer des SV Buch, die in der Bezirksliga zu den Top-Favoriten auf den Aufstieg zählen, noch einmal davongekommen. „Es war schon ein etwas glücklicher Sieg für uns“, räumte SVB-Trainer Daniel Pietzke ein. Gegen den frech aufspielenden Aufsteiger parierte der Bucher Torhüter Jannik Strittmatter in der 75. Minute den Strafstoß von Osman Celikel und verhinderte somit den 2:2-Ausgleich. Die Bezirksligapremiere auf dem neuen Bucher Kunstrasenplatz ging für die Gastgeber letztlich gerade noch einmal gut. Denn in der Anfangsphase waren es die Weilheim-Gurtweiler, die der Partie den Stempel aufdrückten und ihre 1:0-Führung durch Lukas Huber hätten ausbauen können. Noch vor dem Seitenwechsel drehte Buch jedoch die Partie und sicherte sich – auch dank Strittmatters Elfmeterparade – den Auftaktsieg.