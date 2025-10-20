Option gezogen: Valon Aliji bleibt Chemiker

Sportlich läuft es für die BSG Chemie Leipzig unrund. Zuletzt verloren die Leutzscher in Liga und Pokal gegen den Rivalen Lok Leipzig, stehen in der Regionalliga Nordost nur auf Rang 16. Erfreuliche Nachrichten konnte der Verein nun aber dennoch vermelden. Der Vertrag von Valon Aliji wurde bis Sommer 2027 verlängert. Damit wurde eine Option gezogen, die beim Wechsel des Mittelfeldspielers im Februar diesen Jahres vereinbart wurde.

„In den schwierigen Zeiten, in denen wir uns aktuell befinden, ist das eine sehr, sehr gute Nachricht. Valon ist ein wertvoller Spieler für uns. Er ist ein echter Krieger auf dem Platz, der seine Knochen hinhält und sich für keinen Zweikampf zu schade ist, der in jedem Training und in jedem Spiel alles für den Verein gibt", erklärt der erfreute Trainer Adrian Alipour.