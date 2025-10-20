Option gezogen: Valon Aliji bleibt Chemiker

Die BSG Chemie Leipzig hat eine Vertragsverlängerung vermeldet. Valon Aliji bleibt dem Verein über das Saisonende hinaus erhalten.
Sportlich läuft es für die BSG Chemie Leipzig unrund. Zuletzt verloren die Leutzscher in Liga und Pokal gegen den Rivalen Lok Leipzig, stehen in der Regionalliga Nordost nur auf Rang 16. Erfreuliche Nachrichten konnte der Verein nun aber dennoch vermelden. Der Vertrag von Valon Aliji wurde bis Sommer 2027 verlängert. Damit wurde eine Option gezogen, die beim Wechsel des Mittelfeldspielers im Februar diesen Jahres vereinbart wurde.
„In den schwierigen Zeiten, in denen wir uns aktuell befinden, ist das eine sehr, sehr gute Nachricht. Valon ist ein wertvoller Spieler für uns. Er ist ein echter Krieger auf dem Platz, der seine Knochen hinhält und sich für keinen Zweikampf zu schade ist, der in jedem Training und in jedem Spiel alles für den Verein gibt", erklärt der erfreute Trainer Adrian Alipour.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Aliji, der unter anderem beim 1. FC Union Berlin ausgebildet wurde, spielt seit knapp acht Monaten bei der BSG Chemie. In der laufenden Saison erarbeitete sich der Mittelfeldspieler schnell einen Stammplatz, wurde dann nach den Ausschreitungen im Nachgang des Spiels beim Halleschen FC vorläufig gesperrt, verpasste zwei Spiele. Die vergangenen drei Liga-Partien konnte der ehemalige nordmazedonische Junioren-Nationalspieler dann wieder mitwirken.
„Ich freue mich, dass mein Vertrag verlängert wurde und ich noch mindestens ein weiteres Jahr bei Chemie und im AKS spielen darf. Ich will mich sportlich wie persönlich weiterentwickeln und dabei immer Vollgas geben, damit wir uns mit unseren Fans in Zukunft wieder öfter belohnen", wird der 20-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert.