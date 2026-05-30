Optimistische Bilanz zum Saisonende: TSV Dahl zu Gast beim SV Fortuna

Foto aus dem Archiv: Saisonvorbereitung 2024/2025 – Foto: Famoso Studio

Der letzte Spieltag der Saison steht an in der Kreisliga B1 und der TSV Dahl reist am Sonntag, den 31. Mai, um 13 Uhr zur Auswärtspartie beim SV Fortuna Hagen. Es ist der Abschluss einer Spielzeit, die aus Sicht der Gäste von vielen Toren, stabilen Leistungen und einem am Ende gesicherten dritten Tabellenplatz geprägt war.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht weiterhin Michael Kupilas, der mit 37 Treffern in 17 Spielen eine außergewöhnliche Marke gesetzt hat. Damit bewegt er sich nicht nur auf Vereinsrekordniveau für eine Saison, sondern hat sich auch in der Allzeitliste des Klubs an die Spitze gesetzt. Direkt dahinter folgt Florian Rüger, der mit 14 Toren in 17 Partien ebenfalls eine verlässliche Größe im Angriff darstellt.

Der jüngste Eindruck hätte kaum deutlicher ausfallen können. Im letzten Auswärtsspiel setzte sich der TSV Dahl eindrucksvoll mit 1:8 gegen Polonia Hagen durch und unterstrich noch einmal die offensive Durchschlagskraft, die die Mannschaft über die gesamte Saison hinweg ausgezeichnet hat. Mit im Schnitt rund 4,28 Toren pro Spiel gehörte die Offensive zu den auffälligsten in der Liga. Bei Heimspielen sorgten zudem meist zwischen 40 und 80 Zuschauer bei gutem Wetter für einen stimmungsvollen Rahmen.

Eine etwas andere, aber nicht minder wichtige Rolle nahm Marcel Weiß ein. Mit zehn Toren in 17 Spielen zählt er ebenfalls zu den festen Spielmachern, prägte das Spiel jedoch vor allem durch seine Spielgestaltung, sein Ballgefühl und die Fähigkeit, dem Team Struktur und Rhythmus zu geben.

Besonders positiv hervorgetreten ist auch Noah Höffler, der in seiner ersten Saison im Herrenbereich direkt 19 Einsätze sammelte und sich schnell als verlässlicher Bestandteil der Mannschaft etablierte. Seine Entwicklung gilt als eines der erfreulichen Zeichen innerhalb des Teams.

Geleitet wird die Mannschaft weiterhin vom Trainerduo Gary Kuhls und Daniel Wanderer. Gerade Wanderer, der erst zu Saisonbeginn zum Team gestoßen ist, hat sich als wichtiger Impulsgeber etabliert. Seine klare Kommunikation und die enge Abstimmung mit Spielern und Trainerteam haben die Entwicklung der Mannschaft sichtbar mitgeprägt.

Sportlich bewegt sich der TSV Dahl am Ende einer langen Saison auf einem stabilen dritten Tabellenplatz. Nach 25 Spielen stehen 57 Punkte zu Buche, bei einer Tordifferenz von plus 66 sowie 107 erzielten und 41 kassierten Treffern. In den letzten fünf Partien gelangen vier Siege bei einer Niederlage, was die konstante Form der Mannschaft unterstreicht.

Vor den eigenen Konkurrenten Wengern und Fichte Hagen war die Saison jedoch nicht ganz frei von Rückschlägen. Beide Teams lagen über weite Strecken stabiler und setzten sich letztlich in der Tabelle vor Dahl fest. Wengern dominierte dabei große Teile der Spielzeit, während Fichte Hagen den zweiten Platz mit 62 Punkten sichern konnte. Der SC Concordia Hagen beendet die Saison auf Rang vier mit 50 Punkten.

Trotzdem überwiegt beim TSV Dahl der positive Gesamteindruck. Die Mannschaft will auch im letzten Spiel in Hagen noch einmal alles investieren, um die Saison mit einem weiteren starken Auftritt abzurunden. Gleichzeitig richtet sich der Blick bereits vorsichtig nach vorne. Erste Planungen für die kommende Spielzeit laufen, neue Zugänge sollen in der Wechselphase bekannt gegeben werden.

Nach dem letzten Spiel wird eine ausführliche Saisonanalyse folgen, doch schon jetzt lässt sich festhalten, dass der TSV Dahl eine insgesamt erfolgreiche Runde gespielt hat. Nun soll der Abschluss in Hagen den passenden Schlusspunkt setzen, bevor eine kurze Pause ansteht und die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt.