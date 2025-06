Optimismus trotz des Abstiegs bei TIV Nettetal

Manager Deniz Metin – Foto: maggieod_photography

Beim TIV Nettetal richtete sich bis zuletzt der Blick auf die Bezirksliga-Relegation; am Ende mit bitterer Gewissheit: Da der VfB Uerdingen nach der Bezirksliga-Relegation in die Kreisliga A Kempen/Krefeld absteigt, muss auch der TIV eine Spielklasse tiefer in die Kreisliga B.

Denn durch den zusätzlichen Absteiger von oben gab es auch einen weiteren Abstiegsplatz in der A-Liga. So erwischte es Nettetal auf Rang 15 – trotz einer soliden Ausbeute von 39 Punkten. „Natürlich tat es am Ende weh, aber es freut mich, dass die Jungs zusammenbleiben wollen – egal in welcher Liga“, sagt Teammanager Deniz Metin. Eigentlich hatte der Tabellenvierzehnte des Vorjahres für diese Saison die obere Tabellenhälfte ausgerufen. Die Mannschaft verfehlte dieses Ziel deutlich. Das war gut in der Saison

Der Abstieg spiegelt die eigentliche Leistung des TIV in dieser Spielzeit nicht wider. Gerade im Endspurt zeigte das Team von Trainer Sezai Özcan, mit 13 Punkten aus fünf Spielen, mehrmals, welche Qualitäten in der Mannschaft stecken. Unter anderem feierte das Team am letzten Spieltag einen deutlichen 4:1-Sieg gegen den Tabellensechsten, den SSV Strümp. „Die Mannschaft hat an sich geglaubt und wollte noch einmal richtig Gas geben. Wir waren Anfang Mai eine Woche im Trainingslager in der Türkei – das hat zusammengeschweißt“, betont Metin. Die Defensive des Absteigers hat zudem in der gesamten Saison solide gearbeitet: 74 Gegentore bedeuten die siebtbeste Abwehr der Liga. Das war nicht gut