Optimismus im Abstiegskampf

Für beide Mannschaften wäre ein Sieg am Sonntag also immens wichtig. Denn Delhoven könnte mit einem Sieg an Rommerskirchen vorbeiziehen und wieder Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen herstellen, Grefrath hingegen den Abstand auf die Abstiegsränge auf sieben Zähler ausbauen. „Aber Grefrath täte ein Unentschieden besser als uns“, sagt Delhovens Coach Thomas Baumer. Den Abstand konstant zu halten, ist in der Tat nur für die besser platzierte Mannschaft gut. „Wir wollen auf keinen Fall verlieren und die sechs Punkte Vorsprung auf Delhoven halten“, so SV-Trainer Jörg Gartz. „Ein Sieg wäre schon ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt.“