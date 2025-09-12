Optimismus beim FC Ismaning – Jetzt kommt Top-Team Erlbach

Fußballer sagen gerne, dass die Tabelle nach zehn Spieltagen eine erste Aussagekraft hat. Der FC Ismaning bestreitet am Sonntag (14 Uhr) sein zehntes Spiel gegen die Spitzenmannschaft des SV Erlbach und das ist eine der härtesten Challenges der Bayernliga.

„Wir waren in Augsburg nicht die schlechtere Mannschaft und hatten auch mehr Torchancen. Aber wir haben dann eben die entscheidenden drei Fehler zu viel gemacht“, sagt Xhevat „Jacky“ Muriqi. Der Ismaninger Trainer sagt aber auch, dass man den weggegebenen Sieg gegen einen Abstiegskandidaten nicht immer auf den jungen Kader schieben dürfe.

Mit neun Punkten aus neun Spielen haben die Ismaninger nun den Punkteschnitt eines Abstiegskandidaten, obwohl sie erst zweimal verloren haben. Spätestens mit dem 2:3 bei Türkspor Augsburg hat die Serie der sechs Unentschieden einen negativen Anstrich bekommen:

Muriqi erklärt immer wieder, dass man nicht Schwarz oder Weiß sehen dürfe. „Wir haben uns im offensiven Spiel schon stark weiterentwickelt“, sagt er und vergleicht den aktuellen FCI mit der brutalen Leidenszeit vor einem Jahr. Da schossen die Ismaninger gefühlt alle zwei bis drei Spiele ein Tor und brauchten hinten die Null, um in der Liga mehr schlecht als recht den Anschluss zu halten. Diese Fortschritte möchte der Trainer nicht missen.

Muriqi hat personell derzeit reichlich Optionen in allen Mannschaftsteilen und sagt auch deutlich, „dass der breite Kader für uns ein Vorteil ist“. Das Problem bei seinen Gedankenspielen ist, dass das kickende Personal nicht schlecht spielt, sondern die Fehlerquote zu hoch ist, die Spieler abwechselnd Böcke schießen.

Erlbacher Bollwerk hält

Beim SV Erlbach werden aus gewachsener Tradition pro Saison nur zwei bis drei Fehler gemacht, die zu Toren führen. Mit vier Gegentoren in acht Spielen ist er auch defensiv wieder eine große Nummer. Allerdings gelangen Erlbach nur zehn eigene Tore und das sind vier weniger als beim FC Ismaning.

Der bittere Fakt beim Vergleich ist jedoch, dass die Erlbacher 15 Punkte gesammelt haben und das sind sechs mehr als beim FCI. In den jüngsten drei Ligaspielen holte Erlbach sieben Punkte und arbeitet sich in der Liga gerade nach ganz oben.

Muriqi: „Nichts zu verlieren“

Dazu kam noch das Pokalspiel gegen den Regionalliga-Tabellenführer SpVgg Unterhaching, in dem Erlbach bei der 0:2-Niederlage dem haushohen Favoriten einen großen Kampf lieferte. Nun freut sich Muriqi auf einen der Aufstiegsaspiranten der Bayernliga und macht deutlich, „dass wir nichts zu verlieren haben. Ich traue meiner Mannschaft aber auch zu, Erlbach zu besiegen.“ Das wäre dann der zweite Sieg im zehnten Spiel. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer – Wild, Weber, Maxhuni, Di Rosa – Streibl, P. Kphn, Kübler, Shcherbyna, Liuzza – Cazorla.