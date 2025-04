„Optimales Wochenende“: Markt Schwaben marschiert dank Aßling/Grafing Richtung Bezirksoberliga

Von wegen nur Begleitschutz: Johanna Gaubatz (links) und der FC Markt Schwaben ließen gegen die Gäste aus Otting nichts zu. – Foto: SRO

Der FC Markt Schwaben hat doppel gute Laune. Zum einen gewann der FCMS selbst, zum anderen patzte doe SG Babensham/Eiselfing gegen Aßling/Grafing.

Die Fußballerinnen des FC Markt Schwaben hatten am vergangenen Wochenende ihren Spaß, und das zwei Tage lang. Am Freitag verfolgte zuerst eine sechsköpfige Abordnung um Coach Matthias Reiter in Eiselfing den 2:0-Sieg der SG Aßling/Grafing über den hartnäckigsten FCMS-Verfolger SG Babensham/Eiselfing. (Siehe Bericht weiter unten) Tags darauf nutzte der Spitzenreiter der Bezirksliga 1 die Steilvorlage und fertigte den (Ex-)Tabellenvierten DJK Otting souverän mit 4:0 (2:0) Toren ab. Fr., 25.04.2025, 19:30 Uhr SG Babensham / Eiselfing SG Babensham SG TSV Aßling / TSV Grafing SG TSV Aßling 0 2 Abpfiff

„Das war ein durchaus optimales Wochenende für uns, wie vorher erhofft“, sagte Matthias Reiter lachend. „Aßling hat in einem richtig guten Spiel für einen schönen Freitagabend gesorgt, sodass wir am Samstag nachlegen konnten.“ Markt Schwaben hat durch den Dreier nun bereits vier Punkte Vorsprung auf Babensham (direktes Duell am 16. Mai) und noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Die Partie gegen Otting war schnell entschieden. Eva Schmitt traf zum 1:0 (6.) und Susanne Bajraktari (11.) legte sogleich nach. „Von uns war es ein gutes Spiel. Wir hatten es von Anfang an im Griff. Bei Otting fehlte aber auch die Toptorjägerin (Anm. d. Red.: Michaela Gradl, 15 Tore), sodass bei ihnen nicht viel nach vorne ging.“ Primus FCMS um Spielertrainerin Laura Staudigl hatte die Gäste sogar soweit unter Kontrolle, dass Coach Reiter bereits nach 25 Minuten einen Vierfach-Wechsel vornahm, um den Bankkräften bedeutend mehr Einsatzminuten zu geben. Nach der Pause erhöhten Hannah Bauer (66.) und Eva-Maria Zollner (70.) auf 4:0. Mehr Treffer fielen nicht – und das war der einzige Kritikpunkt des Markt Schwabener Trainers. „Es hätten durchaus noch drei oder vier Tore mehr sein müssen, aber letztlich ist es egal“, so Reiter lachend. „Wir haben uns in eine gute Ausgangsposition für den Schlussspurt manövriert. Das versuchen wir jetzt zu nutzen.“ Will heißen: In sechs ausstehenden Spielen den Vorsprung über die Ziellinie bringen. Das für den FCMS so optimale Wochenende wurde nach dem Otting-Spiel bei bester Laune mit dem Besuch eines Maibaumstüberl gekrönt. (Olaf Heid) „Einfach phänomenal“: SG Aßling/Grafing leistet Schützenhilfe Auch wenn sie in den ersten Minuten des Spitzenspiels der Bezirksliga in Bedrängnis geraten waren, so verdient holten sich die Aßlinger und Grafinger Kickerinnen (3. Platz) auswärts bei der SG Babensham/Eiselfing (2.) den Dreier. Und machten ihren Coach dabei regelrecht sprachlos: „Da kannst du nicht viel dazu sagen, einfach phänomenal“, bewertete Rainer Huber die Leistung seines Teams.