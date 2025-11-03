Optimaler Rückrundenstart für Peiting – Altenstadt startet Niederlagenserie

Peiting – Einen optimalen Start in die Rückrunde legte der TSV Peiting hin. Im Landkreisduell gegen den TSV Altenstadt feierte die Mannschaft von Trainer Thomas Fischer einen ungefährdeten 3:1 (3:0)-Heimerfolg. Die Gäste sind damit seit vier Partien sieglos (ein Unentschieden, drei Niederlagen).

„Kompliment an die Jungs, das war recht souverän“, zeigte sich Fischer mit der Leistung seiner ersatzgeschwächten Mannschaft sehr zufrieden. Lange Gesichter wie schon nach dem 1:4 in der vergangenen Woche in Habach gab es dagegen bei den Altenstadtern. „In der ersten Hälfte haben wir verteidigt wie eine Jugendmannschaft. Zwei der drei Tore haben wir uns fast selbst eingeschenkt“, sagte der sichtlich verärgerte Gästecoach Christoph Wagner. Auch die Ausfälle in seinem Team wollte er nicht als Entschuldigung durchgehen lassen. „Peiting war auch nicht komplett“, urteilte Wagner nach der enttäuschenden Vorstellung seiner Mannen bis zur Pause.

Dabei war es seine Elf, die die erste Großchance verzeichnete. Christoph Haussmann setzte sich auf der linken Seite durch. Sein Zuspiel kam aber zu ungenau, so dass Kadircan Yapici das leere Tor nicht traf (6.). „Da müssen wir in Führung gehen“, schimpfte Wagner. Seine Laune wurde wenig später noch schlechter, da die Hausherren gleich ihre erste Möglichkeit verwerteten. Rückkehrer Martin Schauer setzte sich auf der linken Seite gut durch. Sein Rückpass landete über Tobias Baarfüßer bei Florian Meier, der platziert aus 16 Metern zum 1:0 einschoss (9.).

Die nächste Gelegenheit der Peitinger ließ Schauer, der enorm viele Wege ging, allerdings aus (19.). Danach präsentierten sich die Gastgeber aber als überaus effektiv. Aus zwei Chancen machten sie bis zur Pause noch zwei Tore. Erst lief Schauer seinem Gegenspieler Jakob Reßl davon, um an Gästekeeper Max Gast vorbei zum 2:0 einzuschieben (20.). Kurz vor dem Wechsel versuchte es Meier wenige Meter vor der Grundlinie bei seinem Freistoß mit einem Direktschuss, der unter der Mauer und hinter Keeper Gast zum 3:0 einschlug (37.). „Ein Schlitzohrtor“, so Peitings Coach Fischer mit einem schelmischen Grinsen.

Die Kabinenansprache von Altentstads Trainer Wagner zeigte dann Wirkung. Seine Schützlinge kamen mit mehr Schwung auf den Platz zurück. Nach gerade einmal zehn Sekunden schoss Haussmann nur knapp drüber. In der Folge stand die Peitinger Abwehr aber sehr stabil. Nur bei einer Freistoßflanke von Tobias Graun war sie nicht ganz im Bilde, als Max Hannappel zum 1:3 einköpfte (71.). Ansonsten ließen die Hausherren aber nicht viel anbrennen. In der Schlussphase waren die Peitinger näher am vierten Tor als die Gäste am Anschlusstreffer. Milos Stefanovic (77.) und Max Heiß (90.+2) wussten ihre Chancen jedoch nicht zu nutzen. „Das Ergebnis geht so aber in Ordnung“, bilanzierte Peitings Fischer.