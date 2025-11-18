Optimal-Spieltag für SV Günding ‒ Indersdorf und Ampermoching patzen

SV Günding – TSV Schwabhausen 1:0: Auf einem schwer zu bespielenden Platz fiel der goldene Treffer für den SVG durch Anton Rusp in der 53. Spielminute. Rusp nahm den Ball nach einem Standard von Christian Roth mit der Brust an und vollendete die Aktion mit einem überragenden Abschluss. Schwabhausen versäumte es, zumindest einen Punkt mitzunehmen, Benedikt Sterflinger und Tobias Ammon vergaben zwei hundertprozentige Torchancen.

SV Ampermoching – SV Haimhausen 1:2: Mit dieser Heimniederlage im Lokalderby verlor der SV Ampermoching erstmal den Kontakt zu Spitzengruppe. Haimhausens Johann Danner erzielte schon in der 7. Minute das 0:1. Die Gastgeber mussten lang auf den Ausgleich warten, in der 69. Spielminute aber war Kevin Alfa Kaza mit einem Kopfball nach einem Freistoß von Spielertrainer Max Rabe erfolgreich. Am Ende hatten die Haimhausen das Spielglück auf ihrer Seite: In der 90. Minute erzielte Pascal Preller nach einer Umschaltmoment das 1:2.

Liebl sprach von „einer Willensleistung und einem verdienten Sieg“ seiner Elf gegen einen guten Gegner aus Schwabhausen. „Den verdienten Ausgleich haben wir liegen gelassen“, ärgerte sich Schwabhausens Trainer Marco Unruh, seine Mannschaft sei in der zweiten Halbzeit klar besser gewesen.

„Nach dem Ausgleich hatten wir mehr Spielanteile, Haimhausen blieb durch Konter gefährlich“, berichtete SVA-Sprecher Klaus Kirschner. Haimhausens Trainer Christian Schmeizl sagte, dass „heute die Mannschaft gewonnen hat, die es über 90 Minuten mehr wollte. Die erste Halbzeit waren wir besser mit deutlichen Chancen, wir haben uns aber nur einmal belohnt.“

TSV Hilgertshausen – AEG Dachau 2:1: „Dass es schwer werden würde gegen die Dachauer Griechen, war zu erwarten“, so Hilgertshausens Fußballabteilungsleiter Norbert Schneider. Die Gäste kämpften von Beginn an aufopferungsvoll, um Punkte im Abstiegskampf mitzunehmen. Hilgertshausen blieb in der ersten Halbzeit dagegen harmlos. Kurz vor dem Pausenpfiff dann ein folgenschwerer Fehler der Gäste: Ausgerechnet der ehemalige Regionalliga-Spieler Alexandros Tanidis vertändelte im Strafraum den Ball. Sebastian Oberhauser spritzte dazwischen, Tanidis brachte ihn zu Fall. Den Strafstoß verwandelte Oberhauser selbst (45.).

Die zweite Hälfte verlief ähnlich. Hilgertshausen hatte gegen die spielstarken Griechen seine Mühe. In der 63. Minute nutzten die Gäste eine Unordnung in der TSV-Defensive, verlagerten schnell auf die andere Seite zu Tanidis, der aus zwölf Metern ins lange Eck traf. Marius Kilmmers Kopfballtorpedo zischte nur Zentimeter am Tor vorbei (78.), Oberhauser traf nur den Pfosten (81.). Erst in der 88. Minute doch noch das 2:1: Felix Lang köpft an die Latte, von dort springt die Kugel Gästekeeper Titas ans Bein und ins Tor. „Ein Unentschieden wäre hoch verdient gewesen“, so AEG-Sprecher Georgios Andreadis, auf die Leistung lasse sich aufbauen.

SpVgg Röhrmoos – SV Odelzhausen 1:0: Odelzhausen trat stark ersatzgeschwächt zum Kellerduell an, fand aber gut ins Spiel. Die Gäste erarbeiteten sich Chancen und kamen der Führung gegen Mitte der ersten Hälfte ganz nah: Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, doch SpVgg-Torhüter Maximilian Pilz ahnte die Ecke und parierte den Strafstoß von ㈠Magnus Winkler. Defensiv ließ Odelzhausen kaum etwas zu. Aufsteiger Röhrmoos versuchte es deshalb mit Abschlüssen aus der Distanz, ohne dabei wirklich Gefahr auszustrahlen.

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie. Odelzhausen verlor den Zugriff, während Röhrmoos mutiger agierte und im letzten Drittel präsenter wurde. Zwingende Chancen blieben allerdings Mangelware – und dennoch fiel in der 73. Minute das Tor des Nachmittags: Ein Schuss von Quirin Hartgegen, der eigentlich vorbeigegangen wäre, wurde abgefälscht und sprang vom Innenpfosten ins Tor. Odelzhausen warf in der Schlussphase alles nach vorn, Röhrmoos blieb bei Kontern gefährlich – ein weiterer Treffer fiel aber nicht. Am Ende holte Röhrmoos drei Punkte in einer Partie, die aus Sicht von Gästetrainer Oliver Beck „eigentlich keinen Sieger verdient hatte”.

SV Niederroth – SpVgg Erdweg 4:2: Niederroth erwischte den besseren Start und ging nach einer Viertelstunde in Führung – nach einem Schlenzer von Mateo Velic ins lange Eck. Erdweg erholte sich jedoch schnell vom Rückstand und spielte eine gute erste Hälfte. Nach mehreren guten Abschlüssen kamen die Gäste folgerichtig zum Ausgleich: Anton Burghart nutzt eine Unstimmigkeit in der Nieder㈠rother Defensive zum Ausgleich (32.).

Nach der Pause erhöhte Niederroth die Schlagzahl, Erdweg verlor zunehmend die Kontrolle. In dieser Phase legten die Gastgeber den Grundstein für ihren Erfolg: Luka Biljesko stellte aus rund 20 Metern sehenswert auf 2:1 (58.). Zehn Minuten später erhöhte Leon Rau im Eins-gegen-eins gegen Keeper Dominik Chlubek auf 3:1. Die Gastgeber schienen alles im Griff zu haben, bis Anto Bilkic in der 75. Minute Gelb-Rot sah. Kurz darauf verkürzte Bartholomäus Burghart mit einem satten Fernschuss auf 3:2. Die Schlussphase wurde hektisch, doch Niederroth setzte den entscheidenden Konter: Der starke Simon Betz zog über das halbe Feld, legte im richtigen Moment quer, und Akin Raim vollendete in der Nachspielzeit zum 4:2-Endstand.

SV Petershausen – FC Tandern 3:0: Petershausen erwischte den deutlich besseren Start, war von Beginn an präsenter, setzte Tandern früh unter Druck und kam zur ersten großen Möglichkeit – einem Foulelfmeter in der 23. Minute. Michael Sänger übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:0. Die Gastgeber blieben am Drücker, ließen Ball und Gegner laufen und erspielten sich weitere Chancen. Tandern tauchte im ersten Durchgang nur selten gefährlich vor dem Tor auf. Kurz vor der Pause erhöhte Eric Biering nach einem sauber ausgespielten Angriff auf 2:0 – die verdiente Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Petershausen zog sich zu weit zurück und ließ Tandern ins Spiel zurückkommen. Die Gäste wurden aktiver und hatten zwei bis drei Möglichkeiten, um den Anschluss oder sogar den Ausgleich herzustellen. Doch in diese Phase hinein setzte Petershausen den entscheidenden Treffer: Nach einem schnell vorgetragenen Konter vollendete Christoph Spielberger in der 78. Minute zum 3:0. Der SVP brachte den Vorsprung anschließend souverän ins Ziel.