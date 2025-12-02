Optik will Spitzenreiter ärgern – Rathenow reist nach Berlin FSV Optik Rathenow reist in der NOFV-Oberliga-Nord zum SV Tasmania Berlin und steht vor einer schweren Auswärtsaufgabe beim Tabellenführer

Der FSV Optik Rathenow steht am 16. Spieltag der NOFV-Oberliga-Nord vor einer der anspruchsvollsten Prüfungen dieser Saison. Am Sonntag um 13 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Ingo Kahlisch beim Tabellenführer SV Tasmania Berlin, der mit 31 Punkten und einem Torverhältnis von 37:16 die Spitze behauptet. Für den FSV, aktuell mit 19 Punkten auf Rang 12, wird es ein Duell, das geduldiges Verteidigen, leidenschaftliches Arbeiten und absolute Präsenz verlangt.

Der FSV Optik Rathenow reist als Teil des breiten Mittelfeldes an. Mit 5 Siegen, 4 Remis und 6 Niederlagen hält sich die Mannschaft im dichten Tabellenfeld, in dem von Platz 9 bis Platz 12 alle Teams 19 Punkte aufweisen. Genau diese Nähe verleiht jeder Partie enorme Bedeutung – jeder Punktgewinn hat unmittelbare Auswirkungen.

Tasmania Berlin präsentiert sich mit 10 Siegen, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen als stabilstes Team der Liga. Hinter ihnen drängen mehrere Berliner Konkurrenten, doch der Spitzenplatz bleibt fest in der Hand des Tabellenführers.

Moralischer Schub aus dem Remis in Wismar

Das jüngste Spiel lieferte dem FSV einen wichtigen mentalen Impuls.

Beim 1:1 beim FC Anker Wismar bewies die Mannschaft große Widerstandskraft. Nach dem Rückstand durch Joey Schierbaum in der 72. Minute blieb der FSV geduldig, bissig und konzentriert. In der 90. Minute gelang Christiantus Nnanna Onu der späte Ausgleich – ein Tor, das den Charakter des Teams sichtbar machte.

Dieser Last-Minute-Treffer ist mehr als nur ein Punktgewinn. Er steht für Einsatz, Moral und das Vertrauen in die eigene Stärke – Eigenschaften, die am Sonntag in Berlin unverzichtbar sein werden.

Mut gegen die stärkste Offensive

Tasmania bringt die beste Tordifferenz der Liga auf den Platz. Eine Herausforderung, der sich der FSV geschlossen und entschlossen entgegenstellen muss. Mit der gezeigten Moral aus Wismar und dem Willen, sich in der Tabelle weiter nach oben zu arbeiten, reist die Mannschaft nach Berlin. Jedes Duell, jeder Zweikampf, jede Sekunde Einsatz kann in diesem Spiel zählen.

Ein Spiel, das Charakter verlangt

Der FSV Optik Rathenow tritt mit klarer Mission an: beim Tabellenführer bestehen, Widerstand leisten und die eigenen Stärken auf den Platz bringen. Die Lage in der Tabelle ist eng, und gerade deshalb kann ein Punktgewinn oder gar ein Sieg ein starkes Signal setzen.

Am Sonntag werden Emotion, Disziplin und Einsatzbereitschaft zum Maßstab. Der FSV reist nach Berlin, um genau das zu zeigen.